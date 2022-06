Wieder Rudel-Radeln: Critical Mass am Pfingstsamstag

Von: Thomas Steinhardt

Eindruck von einer früheren Critical Mass in Olching. © Weber

In Olching steigt wieder eine so genannte Critical Mass. Dabei bilden Fahrradfahrer einen Verband und rollen gemeinsam eine gewisse Strecke.

Olching - Die Critical Mass startet am 4. Juni um 11 Uhr vom Treffpunkt Am Vogelherd aus (an der Fürstenfeldbrucker Straße/am Ortseingang von Olching).

Faires Miteinander

Mitfahren können laut Einladung alle, die gemäß dem Motto „Radfahrende stören nicht den Verkehr – Radfahrende sind der Verkehr“ auf die Forderungen für eine sichere Radinfrastruktur für Jung und Alt sowie ein faires Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen wollen.

16 oder mehr gemeinsam Radfahrende können nach der Straßenverkehrsordnung einen geschlossenen Verband bilden. Dies bedeute, dass die Radfahrer zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren und Kreuzungen geschlossen überquert werden – auch wenn eine Ampel zwischendurch auf Rot schaltet. Die Radweg-Benutzungspflicht ist ausgesetzt. Der Verband wird also wie ein einziges Fahrzeug behandelt.

Kein Veranstalter

Die Bewegung der Critical Mass kennt keinen Veranstalter, heißt es in der von Stadträtin Heide Kuckelhorn (Grüne) verbreiteten Einladung. Treffpunkt und Zeit seien gesetzt und es könne jeder ohne Anmeldung dazukommen und auf eigene Verantwortung mitradeln. Die Route werde jeweils spontan von den Teilnehmer vor Ort festgelegt. In Olching gab es bereits mehrere solcher Radler-Treffs.

