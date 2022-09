Wirbel um alte Feuerwehr-Drehleiter nach Neubeschaffung - Reparatur jetzt doch möglich?

Von: Kathrin Böhmer

Einsatz einer Drehleiter bei einer Wohnungsöffnung in Esting im Jahr 2021. © Archiv (FFW Esting)

Es ist ein brandheißes Thema in Olching: Was braucht die Feuerwehr und was darf das kosten? Die kritischen Stimmen im Stadtrat mehren sich. Aktuell im Feuer: Eine Drehleiter.

Olching – Es kam zu einer hitzigen Debatte darüber, warum eine eigentlich schon ausrangierte Drehleiter plötzlich für nur rund 10 000 Euro wieder flott gemacht werden kann.

Die Sache hatte schon im Vorfeld für Missmut unter den Stadtratsmitgliedern gesorgt. Viele Fragen kursierten: Wieso steht die Estinger Drehleiter nun bei der Olchinger Feuerwehr? Sollte das über 20 Jahre alte Fahrzeug nicht durch ein neues ersetzt und dann verkauft werden? Immerhin hatte man das so beschlossen, weil die alte Drehleiter für um die 100 000 Euro hätte repariert werden müssen, hieß es jedenfalls vor vier Jahren. Nun haben die Estinger eine neue Drehleiter – und die alte steht bei den Kollegen an der Ordenslandstraße.

Die Irritation

Dass diese für lediglich rund 10 000 Euro wieder flott gemacht werden kann, sorgte jetzt für große Irritation im Ferienausschuss. Dieser sollte darüber entscheiden, die Summe aus dem Budget freizugeben. Laut Verwaltung war dieser Betrag nötig, um die jährliche UVV-Prüfung, eine Art TÜV, erfolgreich zu absolvieren und zwar ganz unabhängig davon, ob das Fahrzeug danach verkauft werde. Die Seilwindenbremsen mussten dringend ausgetauscht werden, um die Verkehrstüchtigkeit zu gewährleisten, hieß es von den Profis in der Werkstatt. Diese verhältnismäßig marginale Reparatur sei überraschend gewesen, da die im Jahr 2018 von der Feuerwehr Esting vorgelegte Aufstellung von deutlich höheren Kosten ausgegangen war.

Für Erstaunen sorgte dies ebenso bei Grünen-Fraktionsvorsitzender Ingrid Jaschke. Es habe damals geheißen, dass es sich nicht mehr lohne, das Fahrzeug zu reparieren und man deshalb ein neues brauche. „Genau solche Ungereimtheiten sind der Grund, warum sich unsere Fraktion das alles genau anschaut.“

Auch Robert Meier (CSU) war skeptisch. Er mutmaßte, dass sich möglicherweise noch weitere Folgekosten ergeben könnten, zum Beispiel durch Reifenwechsel. Meier forderte mehr Transparenz in dieser Sache.

Mahnung zur Vorsicht

Sein Fraktionskollege Maximilian Gigl, der die Sitzung als Urlaubsvertretung für den Bürgermeister leitete, mahnte zur Vorsicht. „Ich verwehre mich dagegen, dass hier jemand in ein schlechtes Licht gerückt wird.“ Er meinte damit die geäußerten Verdächtigungen gegen die Feuerwehr Esting.

Gewohnt deutlich wurde dafür Karl Haschke (SPD), der grundsätzlich kritisch gegenüber den Ausgaben für die Feuerwehr ist: „Es wird in Feuerwehr-Angelegenheiten getrickst und getäuscht.“ So stünden nun ganz plötzlich zwei funktionsfähige Drehleitern im Stadtgebiet von Olching. „Das Geld sitzt sehr, sehr locker.“ Er werde diesmal zwar zustimmen, die 10 000 Euro freizugeben. Aber wenn es 2027 darum geht, dass die Olchinger Feuerwehr eine neue Drehleiter bekomme, dann werde er sicher ablehnen.

Erst mal ruhig bleiben

Der federführende Kommandant und Stadtrat (FWO) Josef Gigl blieb für seine Verhältnisse und den kritischen Ton seiner Kollegen erst einmal sehr ruhig. Er erinnerte aber an einen Grundsatzbeschluss, dass alle Feuerwehr-Fahrzeuge nach 20 Jahren ersetzt werden sollen. Gigl räumte zudem ein: „Das ist sehr ungünstig gelaufen.“

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer schlug daraufhin vor, zu prüfen, ob der Beschluss mit den 20 Jahren noch „up to date“ sei. Auch Marina Freudenstein führte das Gespräch auf die nächste Ebene: den Feuerwehrbedarfsplan, das aktuell wirklich heiße Eisen. Um diesen soll es in einer der nächsten Sitzungen gehen. Da dürfte es dann interessant werden. Der Ferienausschuss endete trotz erhitzter Gemüter am Ende harmonisch: Alle gaben grünes Licht für die 10 000 Euro.

