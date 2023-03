Tragischer Hintergrund: Wirbel um Electro-Festival auf Volksfestplatz

Von: Kathrin Böhmer

In Internet-Netzwerken sorgt ein Video für Aufregung. Darin kritisiert der ehemalige Trachtenladenbesitzer Manfred May das Olchinger Ordnungsamt und dessen Leiter. Er wirft diesen Entscheidungswillkür vor.

Olching – May wollte in diesem Sommer ein Electro-Festival für Tausende Menschen auf dem Olchinger Volksfestplatz veranstalten. Der Hintergrund ist tragisch: Das Musikfest sollte zugunsten einer Stiftung über die Bühne gehen, die May nach dem plötzlichen Herztod seines 14-jährigen Sohnes Nicolas 2022 gegründet hatte. Doch nun kam es zur Absage.

Sicherheitskonzept

Dass das Ordnungsamt daran schuld sein soll, weist das Rathaus in einer Pressemitteilung vehement von sich. Man sei sich bewusst darüber gewesen, welche Tragödie den Vater zu dieser Veranstaltung veranlasst habe. Die Idee, durch das Olchinger Festival auf unerkannte Herzerkrankungen bei Kindern aufmerksam zu machen, habe deshalb volle Unterstützung gefunden.

Der Volksfestplatz und die dortige Infrastruktur sollten der May-Stiftung ausnahmsweise kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Bei der Erstellung eines ausreichenden Sicherheitskonzeptes hatten die Rathausmitarbeiter zudem ihre Hilfe angeboten. Doch die Unterlagen seien unvollständig geblieben.

Eine Vorprüfung hinsichtlich einer Genehmigung habe nicht erfolgen können, da der Veranstalter vorher abgesagt habe. Außerdem habe er die Gespräche mit den Sicherheitsbehörden beendet.

Keine Erfindung der Stadt

Die Sicherheitsauflagen bei Großveranstaltungen seien aber keine Schikane oder Erfindung der Stadt. Abstriche seien nicht möglich. Ein etwaiger Unfall könne schwerwiegende haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Von menschlichen Tragödien wie bei der Love Parade in Duisburg ganz zu schweigen.

Grundsätzlich stellt die Stadt unmissverständlich klar, dass sie weder eine bestimmte Musikrichtung noch deren Fans ablehne. Auch der Vergleich mit dem Faschingszug, der zwei Stunden durchs Zentrum rollt, hinke. Der Veranstalter sei sehr zuverlässig. Man verlasse sich darauf, dass er die zu lauten Wagen von heuer beim nächsten Mal ausschließe. gar

