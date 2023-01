Wirte-Beben zum Start ins neue Jahr: Großer Umbruch in Olchings Gastro-Szene

Von: Peter Loder

Gerade begonnen, schon wieder aufgehört: Das Wirte Duo Reinhold Miefanger und Michael Maier schließt seine Kneipe „Die Zwoa am Dom“. © Peter Weber

Während in drei derzeit noch geschlossenen Betrieben die Pächter wechselten und die baldige Wiedereröffnung geplant ist, steht eine Kultkneipe vor dem dauerhaften Aus.

Olching – Knall auf Fall werden Reinhold Miefanger und Grünen-Stadtrat Michael Maier ihr vor eineinhalb Jahren unter dem Namen „Die Zwoa am Dom“ gestartetes Kneipenprojekt beenden. An diesem Wochenende sowie am Donnerstag ist noch einmal regulär geöffnet, ehe am Freitag, 13. Januar, mit den Stammgästen das letzte Bier gezapft wird. Unklar ist bislang, ob ein neuer Pächter das Geschäft übernimmt. In den von Maier und Miefanger wiederbelebten Aschenwald-Stuben neben der Kirche an der Nöscherstraße war ein Pub im Retro-Stil der 1970er-Jahre entstanden, das Live-Musik bot.

Nichts deutete darauf hin, dass der hauptberuflich bei der Brauerei Maisach beschäftigte Maier und der in der Versicherungsbranche tätige Miefanger aufgeben würden. Der Entschluss sei aufgrund einer Besprechung im Dezember gefallen und habe hauptsächlich private Gründe, so Miefanger. Er betont ausdrücklich, dass es kein Zerwürfnis zwischen dem Wirte-Duo gegeben habe. „Wir sind und bleiben Spezln.“ Als „Spezlwirtschaft am Dom“ war das Lokal im Juni 2021 ursprünglich eröffnet worden, ehe ein Münchner Gastronom erfolgreich gegen die Verwendung des auch von ihm verwendeten Namens geklagt hatte.

Daxer-Hof eröffnet neue Zweigstelle

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Bei Daxer-Hof-Wirt Peter Helfer laufen die letzten Vorbereitungen zur Neueröffnung einer Zweigstelle. Aus dem vier Jahre lang von zwei Brüdern unter dem Namen LAJQIs betriebenen Vereinsheim des SC Olching wird nun das „Dahoam“. Statt Pizza und Balkan-Spezialitäten stehen künftig wieder Schweinsbraten und Schnitzel auf der Speisekarte.

Denn Helfer, der im Sommer Reinhold Miefanger als Fußballmanager beim Olchinger Landesligisten abgelöst hatte, will das bewährte boarische Schmankerl-Konzept aus dem auch weiterhin von ihm geführten Daxer-Hof auf sein zweites gastronomisches Standbein verlagern. Neben dem Versprechen, „alles wieder g’miatlicher zu machen“, ist dem 60-Jährigen ein ganz besonderer Brauerei-Coup gelungen: Hacker-Pschorr räumt das Feld am Fußballplatz, Augustiner übernimmt. „Was keine Selbstverständlichkeit, sondern einmalig ist“, betont der ehemalige Vizepräsident des TSV 1860 München.

Denn außer Olching beliefert die Augustiner-Brauerei in ganz Bayern keine andere Sportgaststätte. „So schnell wie möglich“ sollen die Umbauarbeiten samt neuer Kühlung abgeschlossen werden. Schon zum Faschings-Endspurt Mitte Februar will Helfer das „Dahoam“ zur Gaudi-Hochburg machen, ehe sich am 12. März der bayerische Liedermacher Roland Hefter als bekennender Löwen-Fan zum Eröffnungskonzert angesagt hat. Anschließend werden die von beiden verehrten Drittliga-Fußballer zu einem Testspiel erwartet.

Im Inselcafégeht es weiter

Ganz neu nicht nur in Olching, sondern auch in der Gastro-Szene ist der künftige Inselcafé-Betreiber: Dieter Lüdtke will Ende Januar eröffnen. Der 53-jährige Münchner kehrt als gelernter Koch zu seinen Wurzeln zurück, nachdem er zuletzt in der Security-Branche tätig war. Unterstützt wird er von seinem als Bäcker tätigen Bruder.

Sein Vorgänger, der im November den Pachtvertrag bei Hauseigentümer Horst Brehmer überraschend kündigte, hatte das ehemalige „Cafè Basti“ erst vor eineinhalb Jahren mitten in der Corona-Krise eröffnet und es im Wiener-Kaffeehaus-Stil umgebaut. Lüdtke übernimmt das Inventar samt Namen („Nur das Logo wird etwas eleganter gestaltet“) und Außenbereich mit Terrasse inklusive einer von der Stadt angemieteten Freifläche.

Auch am Konzept mit Frühstücks- und Brunch-Schwerpunkten will er nicht rütteln, aber verstärkt auf Konditor- und Warenangeboten aus regionaler Produktion zurückgreifen. Weshalb er eng mit der Münchner „Kuchenmeisterei“, „Haralds Brotladen“ in Giesing sowie der Murnauer Kaffeerösterei zusammenarbeitet.

Nordisch wird esim Golf-Restaurant

Wie geplant zum Saisonstart am 1. März wird Marinko Barbic mit seiner Familie den Betrieb im Golfclub-Rest- aurant neu beleben. Der gebürtige Kroate hatte bislang mit Sohn und Schwager seit 20 Jahren eine zwischen Hamburg und Kiel gelegene Golfanlage gastronomisch betreut. 900 Kilometer weiter südlich startet die Familie nun einen Neuanfang: „Wir lieben Herausforderungen und freuen uns auf Olching“, sagte Barbic am Donnerstag bei einer Stippvisite an der neuen Wirkungsstätte. Eine Dialekt-Barriere bei der Speisenbestellung schließt er aus: „Wir sind wahre Sprachkünstler.“