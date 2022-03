Zu geringe Renditen bei Bauvorhaben?

Von: Andreas Schwarzbauer

Das Rathaus Olching. © mm

Ein „echtes Versagen“ warf Stadtrat Tomas Bauer (CSU) Bürgermeister Andreas Magg (SPD) und der Verwaltung vor.

Olching – Grund dafür war ein Wirtschaftsplan für die städtischen Wohnbauprojekte am Großen Berg und am Nöscherplatz, den die Kämmerei bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt hatte.

„Wir kommen bei beiden Vorhaben über eine Laufzeit von 60 Jahren auf eine geringe positive Rendite, aber unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten würde man das so nicht realisieren“, sagte Kämmerer Robert Schuhbauer. Die Mitglieder des Hauptausschusses glaubten allerdings nicht einmal an diesen kleinen Gewinn. Ingrid Jaschke (Grüne) kritisierte den langen Betrachtungszeitraum von 60 Jahren, um „wenigsten eine kleine Rendite zu Papier zu bringen“. Sie und Bauer monierten zudem, dass im Wirtschaftsplan die Instandhaltungskosten zu gering angesetzt seien.

Technische Verbesserungen

Bauer ergänzte, dass die Zinsen für die Kredite, die die Stadt aufnehmen musste, komplett fehlten. Er warf dem Bauamt zudem vor, am Großen Berg bautechnische Verbesserungen umgesetzt zu haben, die über die üblichen Standards hinausgingen und die Kosten teilweise um 30 Prozent erhöht hätten. „Kann es sein, dass Sie, Herr Bürgermeister, ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, die Bau- und die Wirtschaftsseite zusammenzuführen“, sagte er zu Magg.

„Ich lasse mir regelmäßig vorlegen, wo das Projekt gerade steht und wir liegen derzeit 2,5 Millionen unter dem vom Stadtrat genehmigten Budget“, entgegnete der Bürgermeister. „Trotz Pandemie und explodierenden Baukosten stehen wir somit nicht so schlecht da.“ Bauamtsleiter Markus Brunnhuber wies zudem zurück, dass außerhalb der üblichen Standards gebaut werde. Man verwende zwar teilweise ökologische Baustoffe wie Holz, die aktuell teurer seien als Mauerwerk. Aber: „Es sind keine Luxusausführung. Wir bauen gute und schöne Gebäude, die über Jahrzehnte Bestand haben. Es sollte uns bei aller Wirtschaftlichkeit auch etwas wert sein, dass man Gebäude hat, die man auch anschauen kann.“

Marina Freudenstein (Grüne) stimmte ihm zu, dass nicht nur wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen sollten: „Mir ist es auch wichtig, bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Leute zu schaffen.“ Auch Jaschke machte sich dafür stark, nicht nur auf die Kosten zu schauen, sondern zukunftsgerichtet zu bauen.

Maximilian Gigl (CSU) dagegen plädierte dafür, dass die Stadt künftig nicht mehr selbst Wohnungen baut. „Wir können es nicht. Wir haben die Wohnungen für viel Geld geschaffen, das wir nicht wieder einspielen werden, sondern wir zahlen Jahr für Jahr drauf.“

Pflichtaufgaben

Olching solle sich auf seine kommunalen Pflichtaufgaben konzentrieren. Um den Wohnraum könnten sich „Dritte“ kümmern, so Gigl. Die Stadt könnte diesen beispielsweise ihre Grundstücke in Erbpacht überlassen. Freudenstein brachte dafür genossenschaftliche Projekte ins Spiel.

Ewald Zachmann (FWO) will künftig zu Beginn eines Wohnbauprojekts einen Wirtschaftsplan sehen, um den beauftragten Planern eine Kostenobergrenze vorzugeben. „Wenn wir im Stadtrat dann die ein oder andere Verschönerung wollen, kann der Architekt sagen, dass es dadurch aber eine halbe Million mehr kostet.“

Auch Tomas Bauer plädierte dafür, künftig nicht nur die Kosten, sondern auch die Wirtschaftlichkeit darzustellen. „Die Frage, ob und wie sich die beiden Vorhaben am Großen Berg und am Nöscherplatz finanzieren, wurde nicht ausreichend dargestellt.“ Magg stimmte zu und will das in Zukunft so handhaben.

