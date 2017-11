Im Olchinger Stadtteil Graßlfing sind zwei Bienenvölker gestohlen worden.

Graßlfing - Am Sonntag erstattete ein 41-jähriger Olchinger Anzeige wegen des Diebstahls von zwei Bienenvölkern, wie die Polizei berichtet Diese waren in ihren Kästen am Marienweg, kurz vor der Feldgedinger Straße, wohnhaft.

Der unbekannte Täter entwendete in der Zeit vom 29. Oktober bis 3. November die Kästen mit rund 40 000 Bienen. Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Die Polizeiinspektion Olching bittet um Hinweise unter der (08142) 2930.