Zweimal hat’s gekracht

Zwei Auffahrunfälle mit insgesamt erheblichem Sachschaden beschäftigten am Freitagnachmittag die Olchinger Polizei.

Olching - Der erste Vorfall ereignete sich schon um 13.15 Uhr auf der B 471 bei Olching. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der mit seinem Audi in Richtung Dachau unterwegs war, mutsste verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 32-jährige Aichacherin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Golf auf den Audi auf. Der Pfaffenhofner erlitt ein Schleudertrauma. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 5000 Euro geschätzt. Wenige Stunden später krachte es dann auf der Staatsstraße zwischen Olching und Maisach. Ein 18-jähriger Golffahrer aus Maisach übersah am Kreisverkehr auf Höhe der Schlossstraße den vor ihm abbremsenden Polo einer 29-jährigen Münchnerin und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen davor fahrenden Lkw aus Wasserburg geschoben.

Die Münchnerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie erlitt ein Schleudertrauma und einen Schock und musste im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck behandelt werden. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen dürfte bei rund 13 000 Euro liegen.