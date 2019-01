Zwillinge seit 80 Jahren unzertrennlich

Joseph Kleber und Irmgard Zettl (geborene Kleber) haben ihren 80. Geburtstag gefeiert. Die Zwillinge kamen 1939 in Graßlfing zur Welt. Bis heute wohnen sie hier, mittlerweile ist Graßlfing ein Stadtteil von Olching.

Olching – Joseph half zunächst auf dem elterlichen Hof mit. Dann wechselte er ins Wasserwirtschaftsamt. Später arbeitete er als Baggerfahrer und bei der Kläranlage Geiselbullach. Die Landwirtschaft begleitete den heute 80-Jährigen aber nebenbei sein ganzes berufliches Leben lang.

Schwester Irmgard heiratete und machte auf dem Hof ihres Ehemannes das Gasthaus Zur Heide auf. Sie betrieb die Wirtschaft über 30 Jahre lang. Inzwischen hat einer ihrer Söhne den Großteil der Arbeit übernommen.

Joseph und Irmgard leben bis heute in direkter Nachbarschaft auf den eigenen Höfen. Ihre jeweils drei Kinder wohnen teils mit ihnen in Graßlfing, teils über den Rest des Landkreises verteilt in Olching und Egenhofen. Die Geschwister sehen sich fast täglich, machen alles zusammen und helfen sich aus, wo es nur geht, sagt Joseph Kleber. Es ist eben eine Verbindung für das ganze Leben. JAN BORCHERT