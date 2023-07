Frauensachen-Flohmarkt in Olching: Shopping-Gaudi mit gutem Gewissen

6000 Kleidungsstücke und Accessoires standen beim Frauensachen-Flohmarkt in der Amperschule zur Auswahl. Die Organisatorinnen boten außerdem ein Rahmenprogramm zum Thema Nachhaltigkeit an. © TIETZ

Für viele Frauen ist es ein heiß geliebtes Hobby: Shoppen gehen. Doch für die Umwelt ist exzessives Einkaufen eher schlecht. In Olching haben deshalb elf Frauen einen besonderen Flohmarkt auf die Beine gestellt.

Olching – Dass sogenanntes Fast Fashion (kurzlebige Mode) schlecht für die Umwelt ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Bei der Produktion von Baumwolle werden Unmengen Wasser verbraucht, Pestizide eingesetzt und beim Färben der Stoffe fallen Schwermetalle an. Dazu kommen Verpackungsmüll und der Transport um die halbe Welt. Am Ende werden für ein einziges T-Shirt rund vier Kilogramm CO2-Äquivalent (womit die Wirkung auf das Klima gemessen wird) freigesetzt. Auch die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern wie Bangladesh sorgten für reihenweise Negativ-Schlagzeilen.

Jedes dritte Stück wechselt die Besitzerin

Elf Olchingerinnen war das zu viel. Sie wollten „die Ressourcenverschwendung beim Kleiderkauf nicht mehr mitmachen“, erzählt Daniela Oswald vom Orga-Team bei „Frauensachen“. Auf den Spaß beim Shoppen wollten sie aber nicht verzichten. Deshalb haben sie vor fünf Jahren die Köpfe zusammengesteckt. Ihre Lösung: „Weniger wegwerfen und mehr weiterverwenden“.

So kamen sie auf die Idee, einen Secondhandflohmarkt für Frauen zu organisieren. Mit Erfolg – „Frauensachen“ fand am Wochenende zum mittlerweile zum fünften Mal statt. Und diesmal sogar aufgedehnt auf ein ganzes Wochenende. Am Samstag und Sonntag kamen rund 500 Frauen zum Shoppen. Von den rund 6000 angebotenen Kleidungsstücken und Accessoires wechselte jedes dritte die Besitzerin. Dass sie so erfolgreich sein würden, war für die Gründerinnen aber keine Selbstverständlichkeit, erzählt Julia Traxel. Sie hätten dann allerdings schnell gemerkt, dass in ihrem „superbunten Team jede was drauf hat“.

Laut Daniela Oswald habe es geholfen, dass sie in den Reihen ihres „kleinen bunten Haufens“ auch eine Grafikdesignerin sowie eine ehemalige Besitzerin eines Secondhandladens haben. Ursprünglich starteten sie das Projekt im evangelischen Johannishaus für Kinder. Doch es wurde größer und größer. Außerdem wollteman ein Rahmenprogramm rund um den Flohmarkt machen. Daher zog man dieses Jahr erstmals in die Räume der Amperschule Olching. Möglich wurde das laut Oswald dadurch, dass sie sich als Arbeitskreis der Agenda 21 Initiative angeschlossen haben.

Vom neuen Platz haben sie auch gleich ausführlich Gebrauch gemacht. Neben einer Prosecco-Bar gab es einen Stand mit Töpferwaren einer lokalen Künstlerin. Mehrere Olchinger Autorinnen betrieben einen Büchertisch und die lokale Fotografin Melissa Mago stellte einige ihrer Fotografien aus.

Beim Upcycling-Stand wurden Taschen und Kulturbeutelchen aus gebrauchten Stoffen angeboten und zwei Näherinnen berieten Interessierte darüber, wie man Kleidung reparieren oder anpassen kann. Obendrein sorgte die Band Bro’Secco für Live-Unterhaltung und am Freitag wurde der Dokumentarfilm „True Cost“ gezeigt, der die Auswirkungen von Fast Fashion auf Mensch und Umwelt thematisiert.

Alles andere als ein normaler Flohmarkt

Kein normaler Flohmarkt also, und das ist auch so gewollt. Es gehört zu den Zielen von „Frauensachen“ Leute zu erreichen, die vorher noch nichts mit Secondhand zu tun hatten, es vielleicht sogar für etwas Schmuddeliges halten“, erklärt Julia Traxler. Das erreichen sie nicht nur durch das Rahmenprogramm, sondern auch dadurch, dass sie einen Listenflohmarkt veranstalten. Verkäuferinnen melden ihre Ware vorher an und bringen sie dann vorbei. Das Orga-Team und rund 60 Helferinnen („ohne die es niemals funktionieren würde“) sortieren die Ware und präsentieren sie anschließend ansprechend. Wühltische sucht man vergeblich.

Von den Verkaufserlösen erhält „Frauensachen“ zehn Prozent, der Rest geht an die Verkäuferinnen. Dazu kommen zehn Prozent Aufschlag an der Kasse, den die Kundinnen zahlen. Weil „Frauensachen“ ein soziales Projekt ist, behalten sie den Erlös nicht. Was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, wird gespendet.

Heuer gehen die Erlöse an die Vereine „Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck“, Haus des Lebens Dachau und Bike Bridge München. Wenn nur jedes zweite verkaufte Stück einen Neukauf verhindert hat, haben sie obendrein mindestens vier Tonnen CO2 Äquivalent und 2,7 Millionen Liter Wasser eingespart.

Patrick Tietz