So klappt die Maskenpflicht am Wertstoffhof

Der erste Tag mit Schutzmasken-Pflicht auf großen Wertstoffhöfen verlief in Olching ohne großen Reibungen. Meist wurde die Vorschrift eingehalten. Der Andrang hielt sich weitgehend in Grenzen.

Olching–Gegen 10 Uhr fährt Fulvio Innocente mit seinem Sohn Ferdi auf den großen Wertstoffhof in Olching. Die erste Reaktion des 52-Jährigen: „Ich bin überrascht, dass ich sofort reingekommen bin.“ Die zweite, kurz nach dem Aussteigen: „Die Maske muss rauf.“ Als er die ersten Besucher mit dem Gesichtsschutz gesehen habe, habe er sich sofort wieder an die Maskenpflicht erinnert, erzählt der Olchinger. „Das Ding war dann ganz schnell oben“, fährt er fort.

Innocente betont, dass er vollstes Verständnis für die Maßnahme auch am Wertstoffhof hat. „Beim Einkaufen ist es ja schon selbstverständlich.“ Selbst wenn die Mimik mit dem Gegenüber verloren gehe, gebe es weit Unangenehmeres, als so eine Maske ein paar Minuten zu tragen. Eingeschränkt fühle er sich dadurch nicht.

Über so viel Verständnis freut sich Georg Hardt, der stellvertretende Leiter am großen Wertstoff in Olching. „Die Leute halten sich auch in den meisten Fällen an die neue Regel“, sagt er zum ersten Tag mit Maskenpflicht. Man würde es allmählich begreifen, wie wichtig dieser Schutz sei.

Allerdings gebe es schon durchaus nervige Zeitgenossen, weiß Hardt aus Erfahrung. „Die geben dann uns die Schuld, dass sie die Masken tragen müssen oder überhaupt für die ganze Coronakrise.“ Er und seine Kollegen begegnen dem zwar nicht tiefenentspannt, aber doch mit Ruhe. Das bringe die Erfahrung im Umgang mit der Krise mit sich.

Warteschlange weniger schlimm

Und so bewältigen die Mitarbeiter auch den Andrang unmittelbar um 8 Uhr, als der große Wertstoffhof seine Pforten öffnet. Hardt berichtet: „Am Anfang gibt es schon eine Warteschlange.“ Die war zwar bei weitem nicht so heftig und lang, dass es zu abenteuerlichen und teils gefährlichen Verkehrssituationen auf der vorbeiführenden Johann-G.-Gutenberg-Straße kam, wie sie bisweilen in den vergangenen Wochen zu beobachten waren. Doch so etwas wie Blockabfertigung war am Samstag trotzdem in der Phase der Öffnung notwendig. „Zehn bis 15 Fahrzeuge können wir maximal reinlassen“, so Hardt. Um dafür den Überblick zu behalten, reicht das achtköpfige Personal aus.

„Die haben die Regeln schon im Kopf, aber das Wissen darum wird immer wieder aufgefrischt“, erklärt der stellvertretende Wertstoffhofleiter. Deswegen sei es kein Problem, gleichzeitig auf die Einhaltung von Maskenpflicht und Coronaregelen zu achten und darauf, ob sachgerecht in die richtigen Container entsorgt wird. Im Zweifelsfall helfe ein bestimmtes, aber freundliches Wort. „Man entschuldigt sich und setzt die Maske schnell auf“, beschreibt Hardt die Reaktion einiger, die zunächst ohne den Schutz ertappt wurden.

Maske normal

Nicht zu diesem Kreis zählt Monika Lauer. Für sie gehört die Gesichtsmaske nicht nur in den Geschäften zum Alltag. „Ich bin in einem systemrelevanten Beruf tätig“, erklärt die 66-Jährige, die in einem Krankenhaus arbeitet. Für sie sei das mit Maske normal, nun eben genauso am Wertstoffhof. „Das sollte für alle so sein, schon wegen des eigenen Schutzes.“ Als angenehm empfand es Lauer, dass es kein großes Gedränge gab.

Selbst beim Kunststoff, wo es coronafreien Zeiten in aller Regel recht umtriebig zugeht, bestimmt an diesem Tag weitgehend Ruhe das Geschehen. Auf den Boden gelegte Bierbänke bilden hier eine zumindest optische Barriere, um nicht gleich in den Bereich hineinzustürmen. „Die meisten halten sich daran und warten, bis sie an der Reihe sind“, beobachtet ein weiterer Mitarbeiter des Wertstoffhofs. Diskussionen würden angesichts der Vorschriften sowieso nichts bringen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises erhofft sich, dass sich die Lage durch die neuen Regeln entspannt. Die in letzter Zeit teilweise entstandenen langen Warteschlangen vor den Toren der Wertstoffhöfe könnten zumindest reduziert werden, hieß es auf der Internetseite.