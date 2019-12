Raser provozieren besorgte Anrufe bei Polizei - diese greift an berüchtigtem Treffpunkt zu

Illegales Autorennen auf A8

Autofahrer haben auf der A8 mehrere Raser bei gefährlichen Manövern beobachtet. Die Polizei schlug daraufhin an einem berüchtigten Treffpunkt zu.

Raser-Alarm auf der A8: Besorge Anrufer schilderten der Polizei riskante Manöver.

Zwei Mercedes und ein BMW beteiligten sich an dem Autobahn-Rennen.

An einem berüchtigten Treffpunkt in Olching schnappt die Polizei schließlich zu.

Olching - Am Samstag (30. November) gegen 16.00 Uhr teilten Autofahrer auf der A8 München – Stuttgart der Polizei mit, dass soeben zwei Mercedes und ein BMW an der Anschlussstelle Langwied auf die Autobahn in Richtung Stuttgart aufgefahren seien und sich mit hoher Geschwindigkeit ein Rennen liefern würden.

Die drei Wagen fuhren anderen Fahrzeugen äußerst dicht auf, überholten rechts, gefährdeten andere Fahrzeuge und überholten sich gegenseitig. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Anrufer die drei Fahrzeuge aus den Augen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck berichtet.

BMW/Mercedes: Raser-Alarm auf der A8: Besorgte Zeugen verständigen Polizei

Durch zivile Polizeifahrzeuge konnte zumindest ein Pkw an der Anschlussstelle Odelzhausen festgestellt werden, als dieser wieder mit hoher Geschwindigkeit in die Autobahn in Richtung München einfuhr.

Im weiteren Verlauf der Fahndung konnten die drei verdächtigen Pkw an einer Tankstelle an der B 471 in Geiselbullach (Olching), die bereits als sogenannter „Tuning-Treff“ bekannt ist, festgestellt werden.

„Tuning-Treff“ in Olching: Polizei beschlagnahmt Raser-Autos

Die Fahrer der Fahrzeuge im Alter von 27, 28 und 37 Jahren aus dem Lkrs FFB, München und Schwäbisch-Hall befanden sich neben ihren Fahrzeugen. Nach der anschließenden Fahrzeugkontrolle und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete diese die Beschlagnahme der Tatfahrzeuge und der Führerscheine der beteiligten Fahrer an.

Gegen die drei Fahrer wird ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen eingeleitet. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die sich zu dieser Zeit auf der A 8 befanden und Angaben über die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können, sich unter der Telefonnummer 089-891180 oder per Mail zu melden.

mm/tz

