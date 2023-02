Olchingerin hilft im türkischen Erdbebengebiet: „Wie in einer Geisterstadt“

Von: Katrin Woitsch

Im Gespräch mit den Helfern in der Verteilungsstation: Birgit Stecher-Hame (Mitte) reiste in die Region Hatay. © LandsAid

Birgit Stecher-Hame hat die vergangenen Tage im Erdbebengebiet in der Türkei verbracht. Die Olchingerin arbeitet für eine Kauferinger Hilfsorgani-sation. Als sie dort war, bebte erneut die Erde. Die Angst ist alles, was den Menschen geblieben ist.

Als Birgit Stecher-Hame durch die Straßen Antakyas läuft, hat sie das Gefühl, in einer Geisterstadt zu sein. Kaum ein Mensch ist zu sehen. Überall liegen Trümmer. Die Luft riecht nach Staub und Beton. Die Rettungsversuche sind hier bereits beendet. Die Helfer haben keine Hoffnung mehr, in den eingestürzten Häusern noch Lebende zu finden. Mit schweren Geräten tragen sie die Trümmer nach und nach ab – und bergen Leichen.

Für Birgit Stecher-Hame ist es nicht der erste Einsatz in einem Krisengebiet. Sie war vor 13 Jahren als Helferin in der Erdbebenregion auf Haiti. Seitdem engagiert sie sich für die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid. Vor einer Woche hat die angefragt, ob sie ins türkische Krisengebiet fliegen würde, um Kontakte zu den Helfern vor Ort aufzubauen und die Erdbebenopfer mit dem nötigsten zu versorgen.

Von einigen Städten ist nichts übrig geblieben. Sie wurden völlig zerstört.

Die 42-Jährige aus Olching im Kreis Fürstenfeldbruck hatte zwei Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Doch sie wusste, dass sie Szenen sehen würde, auf die man sich nicht vorbereiten kann: Häuser, die einfach zur Seite weggeknickt sind. Menschen, die nur noch besitzen, was sie am Körper tragen. Einige von ihnen haben ihre komplette Familie durch das Beben verloren. Von einigen Städten ist nichts übrig geblieben außer Trümmer. „Sie wurden völlig zerstört“, berichtet sie. Viele Menschen sind in provisorischen Zeltstädten untergekommen. „Alles ist gut organisiert“, berichtet die Olchingerin. Und trotzdem ist das Risiko groß, dass sich Infektionskrankheiten ausbreiten werden. Es gibt nur Latrinen. „Nachts sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt.“ Trotzdem schlafen viele Menschen lieber im Freien oder im Auto, als in Hotels, berichtet Stecher-Hame. Die Angst vor neuen Beben ist riesengroß, sie hängt in der Luft wie der Staub.

Erst am Montag hat die Erde in der Region Hatay, in der das Epizentrum lag, erneut gebebt. Die Olchingerin war gerade auf dem Rückweg von einem Lagerhaus. „Die Straßen waren plötzlich voll mit Menschen in Panik“, erzählt sie. Wer das Beben vor zweieinhalb Wochen überlebte, fühlt sich nirgendwo mehr sicher.

Einfach weggeknickt: Ganze Wohnblöcke stürzten ein. Dieses Bild entstand in Kahramanmaras. © LandsAid

Birgit Stecher-Hame und ihr Team knüpften Kontakte zu den Hilfsorganisationen vor Ort. Sie erkundigten sich, wo was dringend gebraucht wird, fuhren zu den großen Märkten in Adana – und lieferten Lebensmittel und Kleidung in die Krisengebiete. „Es gibt noch viele kleine Dörfer, wo die Hilfe noch längst nicht so gut angekommen ist wie in den Städten“, sagt sie. Und sie ahnt, wie schlecht versorgt die Erdbebenopfer in Syrien sind. „Es ist für uns Hilfsorganisationen viel schwieriger, dorthin zu kommen“, sagt sie. Doch LandsAid versucht auch zu den Helfern dort Kontakte aufzubauen – und genau wie für die Türkei Spendengelder zu schicken.

„Tatsächlich sind Geldspenden aktuell das, was am meisten hilft“, berichtet Stecher-Hame. Es gehe viel schneller, Lebensmittel und Kleidung vor Ort einzukaufen und zu den Menschen in Not zu bringen, erklärt sie. LandsAid hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet (DE66 7005 2060 0000 0140 01). Durch die Kontakte, die sie zu den Helfern vor Ort haben, können sie das Geld direkt dorthin schicken, wo es jetzt gebraucht wird.

Birgit Stecher-Hame ist am Montag zurück nach Deutschland gekehrt. Sie hat noch längst nicht alles verarbeiten können, was sie gesehen und erlebt hat. Manche Szenen werden sie noch lange begleiten, sagt sie. Zum Beispiel die Begegnung mit einem Mann, der völlig staubbedeckt auf sie zu kam und sich für die Hilfe bedankte. Er hatte alles verloren, bat in der Versorgungsstation aber darum, dass die Helfer Tee bekommen. „Die Dankbarkeit ist unfassbar groß.“