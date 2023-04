Optikhaus Olching – Ihr Spezialist für Brillen & Kontaktlinsen!

Kompetenz mit einem Lächeln: Optikhaus Olching © SYSTEM

Entdecken Sie den freundlichen und kompetenten Service bei Brillen & Kontaktlinsen!

Die qualifizierten Mitarbeiterinnen vom Optikhaus Olching stehen Ihnen jederzeit für umfassende Beratung zur Verfügung. Neben hochwertigen Brillenfassungen und Kontaktlinsen bietet das Optikhaus auch Sehtests, 24-Stunden-Notfallservice, Heimservice sowie Reparaturen in der eigenen Werkstatt an.

Im Optikhaus stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse an erster Stelle. Fragen Sie das Team gerne an – hier werden Sie umfassend und gerne beraten!

. © Optikhaus Olching

Ein Besuch lohnt sich und Sie können einen ausgezeichneten Service erleben!

Kontakt

Optikhaus Olching

Hauptstraße 3

82140 Olching

Tel.: 08142 45 41 3

E-Mail: optikhaus@gmx.de

Web: www.optikhaus-olching.de

