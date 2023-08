Haltepunkte im Westkreis: Hektik ist an diesem Bahnhof ein Fremdwort

Von: Ulrike Osman

Fast schon märchenhaft liegt das Bahnhofsgebäude in der Landschaft. © Weber

Einst wurde er zum schönsten Bahnhof Bayerns gekürt. Und noch immer ist die kleine Haltestelle in St. Ottilien ein Schmuckstück.

St. Ottilien – Viel gibt es hier nicht, aber viel braucht es auch nicht. Der Bahnhof wird vor allem von Schülern des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums und von den Besuchern des Klosterdorfes genutzt.

Der Bahnhof Geltendorf ist eine wichtige Anbindung für den westlichen Landkreis. Viele Schüler des Gymnasiums St. Ottilien steigen hier um in einen Zug der Bayerischen Regiobahn, der sie in sechs Minuten zu ihrer Schule im Klosterdorf bringt.

Der kleine Bahnhof präsentiert sich stets blitzsauber und gepflegt, wurde als schönster Bahnhof Bayerns sogar schon preisgekrönt. „Eine Pracht“, sagt Manfred Driever und blickt auf die blühenden Blumen in Schalen, Beeten und auf einem alten hölzernen Wagen.

92-Jährige pflegt die Station

Driever ist gerade aus dem Zug gestiegen. Er kommt vom Niederrhein und hat bereits acht Stunden Fahrt hinter sich. Er will wieder einmal seinen Bruder im Kloster besuchen. „Ich freue mich immer über diesen Bahnhof.“

Es gibt nur ein Gleis und einen Bahnsteig, keine Parkplätze – aber die braucht es auch nicht. St. Ottilien ist kein Pendlerbahnhof. Meist halten hier nur zwei Züge in der Stunde, einer nach Augsburg und einer nach Weilheim.

Auf einer Bank in der Sonne warten

Eine digitale Anzeige informiert darüber, was als nächstes fährt. Wer länger warten muss, kann sich auf eine Bank in der Sonne setzen oder in den überdachten Außenbereich der ehemaligen Wartehalle.

Ein Bahnsteig, ein Fahrkartenautomat, eine digitale Anzeige: Der Bahnhof St. Ottilien ist sehr klein, dafür üppig bepflanzt und liebvoll gepflegt. © Weber

Früher gab es hier einen Fahrkartenschalter und eine handbetriebene Schranke. Beides ist längst Geschichte. Tickets zieht man am Automaten, die Schienen dürfen Spaziergänger und Radfahrer an einer Stelle selbstständig überqueren.

Eine Konstante jedoch ist Elisabeth Polke, die ehemalige Bahnwärterin. Seit über 60 Jahren lebt sie in einem Häuschen direkt neben dem Bahnhof und kümmert sich trotz ihrer 92 Jahre noch immer um den reichen Blumenschmuck rund um die Station. Auch Manfred Driever kennt die Seniorin gut. Bevor er sich auf den Weg zu seinem Bruder im Konvent aufmacht, bleibt er für ein Schwätzchen bei ihr stehen. Hektik ist am Bahnhof St. Ottilien ein Fremdwort.

Die Serie: Zum Klimaschutz sollten noch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Daher stellt das Tagblatt in einer Serie die Bahnhöfe im westlichen Landkreis vor: Was ist vorhanden? Wie ist die Anbindung? Was fehlt? Als wichtige Knotenpunkte für die Brucker Region werden in der Serie auch die Bahnhöfe in Geltendorf und St. Ottilien (Kreis Landsberg am Lech) beleuchtet.

