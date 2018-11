Neues Geld für alte Bauwerke

Wer alte Baudenkmäler erhalten will, der braucht viel Geld – oder einen Zuschuss von der öffentlichen Hand. Die will es nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip verteilen und geht auf Begutachtungstour im Landkreis.

Landkreis –Jedes Jahr unternimmt der Kulturausschuss des Landkreises eine Informationsfahrt zu den bedeutendsten Objekten. Dabei gibt es von gelungenen Sanierungen bis zur großen Baustelle viel Interessantes zu entdecken. Diesmalführte die Busfahrt von Esting über Egenhofen und Adelshofen zurück nach Fürstenfeldbruck.

Mit an Bord waren auch Vizelandrätin Martina Drechsler, Kreisbaumeisterin Karin Volk und Kreisheimatpflegerin Susanne Poller. Letztere informierte zwischen den einzelnen Stationen über den geschichtlichen Hintergrund der Bauwerke.

Schlosskapelle Esting

Das Schloss Esting samt der im Jahre 1666 geweihten und später barockisierten Schlosskapelle ist im Privatbesitz der Familie Braun. „Seit den 1980er-Jahren wird es laufend saniert“, so Kreisbaumeisterin Karin Volk. Zuletzt stand die Sanierung des Zwiebelturms an. Bei der Neueindeckung des Daches mit Blech stellte sich heraus, dass Feuchtigkeit den Dachstuhl schon stark angegriffen hatte. Folglich musste die Baumaßnahme, die vor gut einem Jahr abgeschlossen werden konnte, ausgeweitet werden.

Die Kosten beliefen sich am Ende auf insgesamt 53.000 Euro. Ein Vertreter vom Bauamt Olching sagte daher wenig überraschend, dass es schön wäre, wenn sich der Landkreis finanziell beteiligen würde.

St. Leodegar

+ Die Kirche St. Leodegar wurde vom Boden bis zum Dach saniert. Kommunalpolitiker und Experten sahen sich alles genau an. Unter ihnen Egenhofens Bürgermeister Josef Nefele (2.v.r), Kirchenpfleger Kaspar Sigrist (3.v.r), Kreisrätin Christina Claus (1.v.l.) und Vizelandrätin Martina Drechsler (3.v.l.). Baukosten innen und außen: über eine Million Euro. © Sebastian Öl Die Kirche St. Leodegar in Egenhofen erstrahlt seit Oktober im neuen Gewand. Das Gotteshaus wurde im Spanischen Erbfolgekrieg zerstört und im 18. Jahrhundert wieder aufgebaut. Nun war wieder eine Sanierung nötig geworden. „Vom Giebel bis zum Boden wurde alles gemacht“, sagt Kaspar Sigrist, der sich zusammen mit seiner Frau um alle Belange in der Kirche kümmert. 2014 begann die Dachstuhlsanierung. Dachplatten und Fassade wurden ebenso erneuert wie die Fenster St. Leodegar. „Nach Ostern 2017 haben wir dann innen begonnen“, so Sigrist. Der Stuck an der Decke wurde teilweise ergänzt, die Gemälde und das Gold gereinigt, und eine Heizung eingebaut. Noch, sagt Kaspar Sigrist, sind die Arbeiten nicht gänzlich abgeschlossen. „Als nächstes streben wir eine neue Orgel an.“

Für die Außensanierung samt Dach fielen Kosten von rund 608.000 Euro an. Im Inneren liegt man aktuell bei um die 420 000 Euro. Für die Außenarbeiten hat die Gemeinde Egenhofen einen Zuschuss von fast 6000 Euro gegeben, das Landratsamt 30.000 Euro, wovon 5000 in die Sanierung der monumentalen Figurengruppe „Salbung des Leichnams Christi“ des Münchner Hofbildhauers Andreas Faistenberger fließen sollen.

Der Pschorrstadl

Der Pschorrstadl in Adelshofen ist ein Mammutprojekt. Besitzer Stephan Merkl hat sich darauf eingestellt, dass die Sanierung mehrere Jahre dauern wird. 2017 hat er den lange Zeit leer stehenden Pschorrstadl von der Gemeinde zu einem symbolischen Preis gekauft. Der Stadl ist Teil des nach Norden geöffneten Dreiseithofes, von dessen ehemaligen Gebäuden allerdings nur noch gut die Hälfte besteht.

+ Der Pschorrstadl in Adelshofen ist momentan noch eine einzige Baustelle. Er soll zum Veranstaltungsort werden. Geschätzte Kosten: 500.000 Euro. © Sebastian Öl Das Haupthaus, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde, fungiert heute als Rathaus. Der Pschorrstadl wurde 1992 in die Denkmalliste aufgenommenen. Die Sanierung des Gebäudes ist in vollem Gange. „In den letzten zwei Monaten haben wir das Dach gerichtet“, erzählt Stephan Merkl. Er veranschaulichte den Besuchern die Dimensionen der Arbeiten mit einem Beispiel: „Es sind 23 Tonnen Dachschalung draufgekommen.“

Der Innenbereich ist momentan noch eine riesige Baustelle, ein Nutzungskonzept für den Pschorrstadl gibt es aber schon: Es soll ein Veranstaltungsraum mit Küche entstehen. Ebenso soll der Dachboden veranstaltungstauglich hergerichtet werden. „Wir machen viel in Eigenleistung“, sagt der Besitzer. Dennoch schätzt er, dass die Instandsetzung insgesamt eine halbe Million kosten wird. Ein Zuschuss vom Landkreis wird voraussichtlich 2019 beantragt.

Der Hirtenbrunnen

+ Der Hirtenbrunnen in Fürstenfeldbruck ist ein sehr junges Denkmal, braucht aber eine Überholung. Geschätzte Kosten: 80.000 Euro. © Sebastian Öl Von den Dimensionen des Pschorrstadls ist die Fürstenfelder Straße in Bruck freilich weit entfernt. Das 1950 erbaute Wasserspiel ist eines der jüngsten Denkmäler der Stadt. Mittlerweile gehört das Areal, auf dem der Brunnen steht, der Kinderhilfe. Neben dem Brunnen selbst soll auch die unmittelbare Umgebung neu gestaltet werden. Geschätzte Kosten: Rund 80.000 Euro. „In diesem Fall kann der Landkreis allerdings nur den Brunnen selbst bezuschussen“, berichtet Kreisheimatpflegerin Susanne Poller.

Die Zuschussverteilung

Nach der Rundfahrt entschied der Kulturausschuss dann über die Fördersummen. Für den Hirtenbrunnen fließen 1000 Euro, für die Schlosskapelle Esting 2500 Euro und für St. Leodegar 9800 Euro (1. Rate in Höhe von 51 Prozent). Zudem werden unterstützt die Instandsetzung des Wohnhauses an der Ludwigstraße 16 in Bruck (1. Rate in Höhe von 51 Prozent, 5300 Euro), die Sanierung der Mietsvilla auf der Insel in Olching (1. Rate, 51 Prozent, 24.800 Euro), der Pfarrstadl Aufkirchen (1. Rate, 51 Prozent, 10.000 Euro), Umbauten in Spielberg (1. Rate, selbe Prozentzahl, 19.500 Euro) sowie die Sanierung der Friedhofsmauer in Rottbach (1. Rate, 1800 Euro.)