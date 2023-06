Abiturverleihung am Gymnasium Puchheim: 128 Talente mit Blick über den eigenen Tellerrand hinaus

Gastredner und Abiturienten: Bürgermeister Norbert Seidl (vorne, v.l.), Landrat Thomas Karmasin und Schulleiterin Monika Christoph gratulierten. © Peter Weber

Edle Musik, feierliche Garderobe, viele gute Ratschläge und eine prächtige Stimmung: 128 Absolventen Puchheimer Gymnasium konnten ihr Abitur feiern.

Puchheim – An die 300 Menschen bevölkerten die Aula, in der eine Reihe von Festrednern zum Gratulieren angetreten war. So etwa Landrat Thomas Karmasin, der als erster von Beifall unterbrochen wurde, als er zugab, sich wegen der ewigen Turnhallen-Baustelle schon ein wenig zu genieren, sich aber freute, in Zeiten der KI-Debatten auch mal „natürlicher Intelligenz“ zu begegnen. Und er riet, trotz Klimawandel, Fachkräftemangel und AfD-Landrat in jeden Tag mit dem Vorsatz zu starten, was draus zu machen. Bürgermeister Norbert Seidl überraschte mit der Einschätzung, dass die „letzte Generation“ eigentlich die seine sei, nämlich die, die so lange in Frieden gelebt habe. Schutz und Verteidigung hätten sicher ihre Berechtigung, aber er wolle seine Zuhörer „motivieren, den Frieden zur Hauptagenda in dieser Welt“ zu machen.

Als launige Statistikerin erwies sich die Elternbeiratsvorsitzende Andrea Laps, die den Abiturienten nach schon 1700 Schultagen auch noch 2000 Wochen Berufsleben prophezeite. Und auch den Eltern gratulierte, obwohl die ihre Kinder im Schnitt nur noch 25 Tage im Jahr sehen werden.

„Wir können stolz sein, uns 13 Jahre durchgebissen zu haben“

Die drei Abi-Redner hielten Rückschau auf die ersten Schritte in ein „marodes Gebäude“ als Fünftklässler, auf fehlende Klassenzimmer, aber auch die „positivsten Elemente“ des Schullebens (die Abi-Fahrt letzte Woche). Sie dankten Eltern und Lehrern und würdigten sich selbst: „Wir können stolz sein, uns 13 Jahre durchgebissen zu haben.“ Und Direktorin Monika Christoph schließlich analysierte das offizielle Abi-Motto: „Keine Ahnung, war nicht klausurrelevant“. Diese Aussage passe nun gar nicht zu einem Jahrgang, der mit Musik und Theater, in der IT-Crowd und im Bibliotheksteam immer „über den eigenen Tellerrand“ hinausgeschaut habe. „Lasst eure Talente und Fähigkeiten nicht nur klausur-, sondern systemrelevant werden.“

Das inoffizielle Abi-Motto lautete übrigens „Bacardi – endlich rum.“ Und ob mit oder ohne Alkohol, jetzt ist erst mal Party angesagt. „Feiert, was das Zeug hält“, empfahlen die Abi-Redner ihren Kollegen. (Olf Paschen)

