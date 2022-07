151 Realschüler mit voller Kraft voraus verabschiedet

Von: Kathrin Böhmer

Als Kinder gekommen, als Erwachsene gegangen: Die Schüler der Puchheimer Realschule haben ihr Abschlusszeugnis erhalten. © WEBER

In den vergangenen sechs (bei manchen sieben) Jahren gab es schon den einen oder anderen Streich.

Puchheim – Da wäre zum Beispiel die Geschichte mit dem Frühstückssaft. „Ich bitte euch wirklich, das mit dem Knobi- und Chilipulver darin in Zukunft zu lassen“, sagte die Klassenleiterin der 10 F bei der Verabschiedung der Puchheimer Realschüler am Freitag lächelnd.

Auch wenn sie das Gebräu nie selbst trinken musste.

Es war eine Anekdote in der Rede, die sehr liebevoll auf die Schulzeit der Absolventen zurückblickte, erzählt als symbolische Fahrt auf einem Segelboot. Jetzt heißt es allerdings: Volle Kraft voraus ins Berufsleben – oder wohin der Weg die jungen Menschen sonst führt.

Insgesamt 151 Schüler nahmen ihr Zeugnis am Freitagmittag entgegen. Coronabedingt waren die Klassen und ihre Angehörigen aufgeteilt: Eine Feier fand im Gymnasium statt, eine in der Aula der Realschule. Hier vertrat Sonja Meyer die Schulleitung. Herbert Glauz ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen, seine Stellvertreterin Christine Heimann hielt ihre Rede in der Aula des Gymnasiums.

Meyer lobte zunächst die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Auch an diesem Tag gestalteten die Schüler das Programm durch Musik. Und beim Abschlussball am vergangenen Montag sei außerdem alles wunderbar gelaufen, so Meyer. „Es ist einfach schön, mit euch zu arbeiten.“

Ernste Töne

Doch Meyer schlug ebenso ernste Töne an. „Die aktuelle Situation macht uns alle sprachlos.“ Doch wegschauen sei keine Option und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und der Klimakrise eigentlich gar nicht mehr möglich. „Seid nie verzweifelt oder hoffnungslos“, mahnte die Vertreterin der Schulleitung. Das bremse die Kraft für Veränderung. „Viele von euch engagieren sich schon, retten Lebensmittel und kaufen im Second-Hand-Laden.“ Es brauche Solidarität auf dieser Welt, um diese vor dem endgültigen Untergang und der Vermüllung zu bewahren. „Wir hoffen, dass wir euch das Rüstzeug dafür mit auf den Weg gegeben haben.“

Obwohl Schulleiter Glauz nicht dabei sein konnte, war er doch präsent. Denn bei der Feier erinnerte seine Vertreterin daran, dass er zu Beginn der Realschulzeit zu den Neuen gesagt hatte: „Ihr kommt als Kinder und geht als Erwachsene.“ Und bei einem Blick in die Stuhlreihen werde deutlich: Genau so ist es, da sitzen keine Kinder mehr.

