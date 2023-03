19. Puchheimer Stadtlauf: Es starten wieder mehr Teilnehmer durch

Teilen

Nach drei Jahren Pause endlich wieder Puchheimer Stadtlauf: In der ersten Reihe des Zehn-Kilometer-Laufs sind zu sehen die spätere Siegerin Mathilda Stockhaus (519), direkt vor ihr der Olchinger Karl-Heinz Michalsky (539) und Lokalmatador Georg Kinadeter (505). © Horst Kramer

Ein Sportfest der guten Laune: So erlebten die 180 Teilnehmer den 19. Puchheimer Stadtlauf, der erstmals seit Corona wieder in Präsenz stattfand.

Puchheim – Für einen Nordic Walker war es ein ganz besonderer Tag: Er feierte seinen 78. Geburtstag quasi auf der Strecke, wofür es sogar ein Ständchen vom Team des FC Puchheim gab. Läufer Gerhard Bebst war extra aus Kempten angereist, um seinen 78. Geburtstag beim Puchheimer Stadtlauf begehen zu können. Für ihn eine Selbstverständlichkeit: „Schließlich war ich seit dem ersten Stadtlauf immer in Puchheim dabei.“ Dabei ist sein Terminkalender gut gefüllt. Am Tag zuvor hatte er bereits im tschechischen Cheb (früher: Eger) 15 Kilometer bewältigt.

Von den Nordic Walkern bis zu den Bambini: Rund 180 Aktive standen heuer an der Startlinie, dreißig mehr als bei der letzten Auflage im Jahre 2019. Gute Nachrichten für Christoph Friedrich, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des FC Puchheim: „Klar, sind wir sehr zufrieden!“ Alles lief rund, die Polizei vermeldet auch keine besonderen Vorkommnisse, auch der letzte Sportler joggte wohlbehalten über die Ziellinie des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs.

Rekordteilnahme bei Kindern und Jugendlichen

Rund drei Stunden zuvor lief der Countdown für den ersten Startschuss, mit dem die U8-Kids auf einen Rundkurs von zweimal 400 Meter geschickt wurden. Manche Mädchen und Buben waren richtig fix unterwegs. Etwa Tobias Goldner, der schon nach 4:15 Minuten über die Ziellinie sprintete oder Marlene Wenig (beide FC Puchheim), die nur 4:54 Minuten unterwegs war. Mancher Nachwuchssportler kam an der Hand eines Elternteils, die meisten wirkten ziemlich stolz. Nicht zuletzt wegen des Beifalls und des Zuspruchs, die sie von den Fans und Angehörigen ernteten. Die tolle Atmosphäre trug auch die Sportler der folgenden Rennen ins Ziel. Zum Wettbewerb der U12- bis U16-Junioren über 2,5 Kilometer hatten sich fast sechzig Jugendliche angemeldet – ein Rekord.

Applaus für Klein und Groß: Das Puchheimer Publikum feuerte alle Läuferinnen und Läufer des 19. Stadtlaufs an. Die Atmosphäre sorgte für gute Laune bei den Teilnehmern. © Horst Kramer

Für die Stimmung sorgte auch Streckensprecherin Mona Friedrich, eine der Töchter des Abteilungsleiters, selber eine sehr erfolgreiche Nachwuchsgeherin des FCP. „Ja, das macht mir sehr viel Spaß“, erzählte sie. „Ich rede gerne vor Leuten.“ Die W15-Juniorin ist Schülersprecherin im Gymnasium.

Fast zu spät zum Start - als Erster im Ziel

Als der Starter schon die Pistole hob, um die Teilnehmer des Vier-Kilometer-Wettbewerbs auf ihren Parcours zu schicken, kam ein Leichtathlet aus dem Höpflweg in die Bürgermeister-Ertl-Straße geschossen: Clemens Weber, erfolgreicher 400-Meter- und 800-Meter-Spezialist der LG Würm Athletik. Er konnte sich gerade noch ans Ende des Felds einreihen, als die erste Reihe schon 50 Meter hinter sich hatte.

Karin Dobiasch führte die Spitzengruppe nach 1,5 Kilometern an. Am Ende siegte Clemens Weber (dahinter). Der Emmeringer U18-Junior Leon Euler wurde Gesamt-Vierter. © Horst Kramer

Für den Langdistanz- und Mittelstrecken-Spezialisten (800-Meter-Bestzeit: 2:05 Minuten) kein Problem: Schon nach einem Kilometer hatte er zur Spitzengruppe aufgeschlossen, die von seiner Teamkollegin Karin Dobiasch angeführt wurde. Weber siegte schließlich überlegen in 14:59 Minuten. Dobiasch war die schnellste Frau in 15:33 Minuten. Sie ärgerte sich ein bisschen, dass sie ihren Schlussspurt etwas zu spät angesetzt hatte. Denn so war der zweite Mann, der Karlsfelder Florian Engel, eine Sekunde vor ihr im Ziel.

Geburtstagskind schafft es auf Platz zwei

Schnellster Nordic Walker war der Münchner Andreas Freundorfer in 30:38, ebenfalls ein Stammgast beim Stadtlauf. Geburtstagskind Gerhard Bebst kam als Zweiter an (32:31). Die flotteste Walkerin war die 71-jährige Irene Beier in 38:20.

Den Höhepunkt bildete der Zehn-Kilometer-Hauptlauf: Hier traf der 29-jährige Christoph Weiler nach 36:46 Minuten ein. Zweiter wurde der 23 Jahre ältere Lokalmatador Georg Kinadeter (37:44). Beste Frau war die Estingerin Mathilda Stockhaus (41:38). Zweite wurde Ilona Spalinger (FCP), die gar nicht glauben konnte, dass sie mit 49:08 Minuten die 50-Minuten-Schallmauer deutlich gebrochen hatte. (Horst Kramer)