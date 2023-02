22-jähriger Jura-Student ist nun Chef der Puchheimer CSU

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Frisch gewählt: Dominik Schneider (2.v.r.) ist der neuen Vorsitzende des CSU-Ortsvereins. Es gratulierten Benjamin Miskowitsch (l.), Mathias Hausman und Gabriele Off-Nesselhauf. © CSU

Bei den internen Vorstandswahlen der CSU Puchheim hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Neuer Ortsvorsitzender ist der 22-jährige Stadtrat Dominik Schneider.

Puchheim – Er löst damit Markus Hammer ab, der das Amt sechs Jahre lang ausgefüllt hat. Das geht aus einer Pressemitteilung der Christsozialen hervor.

Schneider möchte auf der erfolgreichen Arbeit seines Vorgängers aufbauen und dabei den Fokus auf eine klare kommunalpolitische Positionierung legen: „Mit dem neuen Vorstandsteam stellen wir bereits jetzt die Weichen für die Kommunalwahlen 2026“, teilt der Jura-Student mit. Man werde sich intensiv mit der programmatischen Ausrichtung zur Schärfung des politischen Profils beschäftigen, um den Wählern eine überzeugende Alternative zu bieten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die weitere Besetzung

Markus Hammer, der seit 2021 stellvertretender Landesvorsitzender der Werte-Union Bayern ist, bleibt dem Vorstand als Schriftführer erhalten. Zu stellvertretenden Ortsvorsitzenden gewählt wurden der Unternehmer Thomas Hillenbrand, der Strategieberater Arnold Vitéz und der Immobilienexperte Michael Fritzsche. Im Amt der Schatzmeisterin wurde Johanna Georg bestätigt, Thomas Prediger bleibt der Digitalbeauftragte. Beisitzer im für zwei Jahre gewählten Vorstand sind Thorsten Heil, Georg von Kleinsorgen, Christian Olschowsky, Christoph Meier, Werner Schröder, Christian Sepp, Oliver Sopart und Hans-Georg Stricker.

Die Vorstandswahlen fanden am vergangenen Donnerstag im Puchheimer Kulturzentrum statt. Anwesend waren auch Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch, Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf sowie Mathias Hausmann, Listenkandidat für die Landtagswahl. „Ich freue mich sehr auf die künftigen politischen Aufgaben in meiner neuen Funktion“, so Schneider. Und weiter: „Mit unserem verjüngten und dynamischen Team werden wir als CSU die nötigen frischen Impulse setzen, um Puchheim nach vorne zu bringen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.