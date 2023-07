Pleiten, Pech und Pannen-Serie: Puchheims Schwimmbad wird zum Millionengrab

Muss saniert werden: das Schulschwimmbad. © Stadt Puchheim

Das Schwimmbad am Gerner Platz in Puchheim wird saniert. Die Kosten haben sich in Krisenzeiten mehr als verdoppelt, auf über 30 Millionen Euro.

Puchheim – Die guten Nachrichten zuerst: Nach über zweijähriger Bauzeit ist der Rohbau des zu sanierenden Schwimmbads fertig. Dach, Fassaden und Fenster sind erneuert, die Hülle ist dicht, Heizung und Lüftung so gut wie fertig. Und in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für städtische Bauten wurden an dem Millionenprojekt sogar mehrheitlich Einsparungen beschlossen: Die Radlständer vor dem Eingang werden doch nicht überdacht und die Wasserspiele im Garten sollen zu einem späteren Zeitpunkt sprudeln.

Grundwasserstandhöher als eingeplant

Nur leider: Diese Kosteneinsparung um rund 130 000 Euro wiegt nicht ganz das auf, was in das Fass ohne Boden noch zusätzlich reingebuttert werden muss. Der eh schon üppige Ansatz von 14,9 Millionen Euro für die Renovierung und Verschönerung eines nicht gerade riesigen Schulschwimmbads, rund das Doppelte der allerersten Schätzungen, wird noch einmal um 1,6 Millionen Euro übertroffen.

Dem Ausschuss wurde die Geschichte einer teuren Baustelle des Missvergnügens geschildert (siehe Kasten). „Da haben wir ganz eine schlechte Phase erwischt,“ meinte Roland Schützeneder, Leiter des Hochbauamts. Nicht nur äußeren Umständen geschuldet, scheinen allerdings die Fehleinschätzungen aus den vorbereitenden Untersuchungen des alten Schwimmbads. Der Grundwasserstand war plötzlich höher als angenommen und es wurden Anpassungen bei der Baugrubensicherung und dem Aufzugschacht nötig. Kleiner Irrtum auch beim ersten Boden-Gutachten: Nach den tatsächlichen Proben des Aushubmaterials wurde die Entsorgung um 30 000 Euro teurer. Zudem hatten sich die Statiker leicht verschätzt. Einige Träger und Stützköpfe waren – vermutlich durch Chlor – derart geschädigt, dass sie doch umfänglich saniert oder ausgetauscht werden mussten. Wieder brauchte es neue Experten, Gutachter und Berater, um zusätzliche Planungskompetenzen etwa beim Wasserbau oder Spezialtiefbau einzukaufen oder die Spannbetonkonstruktion bewerten zu lassen. Durch den insgesamt immer teurer werden Bau steigen auch die Honorare für Architekten und Ingenieure.

Baustelle musste überwacht werden

Fast eine Petitesse dagegen die Kamera-Überwachung der Baustelle wegen wiederholter Kriminalität, zeitweise war sogar eine Sicherheitsfirma im Einsatz. Angepasst werden mussten auch sämtliche Baunebenkosten, unter anderem die für die Beauftragung eines Anwalts. Der Ausschuss trug die Nachrichten mit Fassung.

So nahm die Misere der explodierenden Kosten ihren Lauf Eines vorweg: Mit Corona hatte niemand gerechnet. In der heißen Vorbereitungsphase ab März 2020 mussten Planungskonferenzen online stattfinden, die österreichischen Mitglieder der Objektplanungs-Arbeitsgemeinschaft standen quasi vor heruntergelassenen Schlagbäumen. Als später auch dank Puchheimer Bemühungen die Einreisebeschränkungen für die unverzichtbaren Fachleute teilweise wegfielen, dünnte das Virus die Reihen der Beschäftigten vor Ort aus. Auf einmal fehlten krankheitsbedingt ganze Kolonnen osteuropäischer Arbeitern.

Dann folgten der Ukraine-Krieg und extreme Lieferengpässe, zum Beispiel bei Dämmmaterialien. Die Baupreise explodierten ohnehin, dazu kamen die ständigen Verzögerungen, die wiederum die Folge-Gewerke aus dem Zeitplan brachten. Zahlreiche Firmen meldeten wegen der Bauzeiten-Verschiebung – neun Monate allein bei manchen Abbrucharbeiten – Mehrkosten an.

Während es einige zumindest unkooperative Vertragspartner gab, gingen andere der Stadt ganz verloren. Bei der Bauleitung ist inzwischen der dritte Ansprechpartner zuständig, ein vergleichsweise dezenter Personalwechsel verglichen mit der Elektroplanung. Dort gab es über die einzelnen Leistungsphasen nicht weniger als neun verschiedene Sachbearbeiter, ehe das zuständige Büro im April Insolvenz anmeldete.

Momentan behilft sich das Bauamt mit einer Puchheimer Elektrofirma und versucht, mit gesundem Menschenverstand über die Runden zu kommen. Die ständigen Personal-Rochaden, wobei die jeweiligen Nachfolger nicht immer mit höchster Fachkompetenz überzeugen konnten, führten außerdem zu einem zeitweisen Wissensvakuum rund um die Baustelle, wie es die Verwaltung anschaulich formulierte. Dazu kam noch, dass oftmals von falschen oder geschönten Voraussetzungen ausgegangen wurde. Nicht nur die Elektroplaner – die auch Leuchtkörper vorgesehen hatten, die es auf dem Markt nicht mehr gibt – hatten mit Kosten gerechnet, die mindestens zu optimistisch waren.

„Wir sind ja Kummer gewohnt,“ meinte etwa Lydia Winberger (Grüne). Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) hielt die 1,6 Millionen Aufschlag dagegen schon für schmerzhaft: „Weil wir schon Kostensteigerungen eingeplant haben und jetzt langt’s wieder nicht.“ Nur: Jetzt könne man den Bau auch nicht mehr stoppen. Zurückhaltung hat man aber bei der Ankündigung von Wiedereröffnungsterminen gelernt: Erst sollten Anfang dieses Jahres die ersten Gäste wieder schwimmen können, dann hieß es November 23. Jetzt war vom Frühjahr 2024 die Rede. Also vielleicht. (Olf Paschen)

