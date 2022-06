Die Wasabi-Abiturienten sollen ihren Verstand weiter schärfen

Von: Helga Zagermann

99 Luftballons für 99 Abiturienten: Am Gymnasium Puchheim haben alle Schüler bestanden, sie ließen die Ballons nach der Feier in den Himmel steigen. © Peter Weber

„Wasabi – der schärfte Jahrgang“: Das war das selbst gewählte Motto der 99 Abiturienten am Gymnasium Puchheim. Direktorin Monika Christoph griff das Bild in ihrer Rede auf. Sie rief die jungen Leute dazu auf, auf ihrem weiteren Lebensweg scharf in der Sache zu sein: „Setzt eure Gewürznote in unserer Gesellschaft ein.“

Puchheim - Die Schulleiterin erinnerte aber auch daran, dass die Lehrkräfte als Chefköche entscheidende Impulse für ein schmackhaftes Ergebnis gesetzt hatten. Und das könne sich sehen lassen: Sieben Schüler schlossen mit der Traumnote 1,0 ab, insgesamt 44 haben eine Eins vor dem Komma. Monika Christoph dankte zudem den Eltern, die in der Schulzeit ihrer Sprösslinge von süß bis sauer einiges erlebt haben.

Aus der Pflanze Wasabi wird eine grüne Gewürzpaste hergestellt, die oft zu Sushi gegessen wird. Üblicherweise wird normaler Meerrettich verarbeitet – denn echter Wasabi ist eine Delikatesse und gehört zu den teuersten Lebensmitteln der Welt. Dementsprechend sollten auch die Abiturienten weiterhin „das teure Original“ sein, so die Direktorin – und keine billige Kopie.

Auch Bürgermeister Norbert Seidl forderte die Absolventen dazu auf, Unikate zu sein. Das brauche die Welt angesichts der Krisen. Es wäre gut, wenn sie keine Angst hätten vor dem „Chaos da draußen“. Denn die „drei großen Ks“ könnten schon furchteinflößend wirken: „Klima, Krieg und Korona“ – mit einem „Legasthenienachweis dürfte Corona mit K in Ordnung sein“, scherzte er, um dann wieder ganz ernst den Abiturienten zwei Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben. Sie sollen ihren Verstand einsetzen und schärfen. Denn angesichts der weltweiten Krisen brauche es mehr schlaue Leute als jemals zuvor. Zweiter Tipp was: „Rechnen Sie mit dem Zufall, mit dem Chaos, dem Ungeplanten und Unverhofften.“ Abschließend sagte der Rathauschef: „Ich hoffe, dass Sie die Welt auf den Kopf stellen, damit sie besser und zukunftsfähiger wird.“

Dass die Schule besser wird, dafür haben Sarah Friedrich als Klassensprecherin und in der SMV sowie Felix Kreil im Technikteam gesorgt. Sie erhielten von der Elternbeiratsvorsitzenden Andrea Laps den Schulpreis und viel Applaus. Friedrich ließ dann mit Ghadir Al-Murad und Niklas Pöhlker die Schulzeit Revue passieren. Dabei wurde viel gelacht in der Aula, in der nur die Abiturienten und einige Lehrer saßen. Eltern und Freunde verfolgten die Feier von Klassenzimmern aus – per Livestream hatte das Technikchef Felix Kreil möglich gemacht.

Dass sich ein engagierter Jahrgang verabschiedet, davon zeugten auch eine dicke Abiturzeitung und die musikalischen Einlagen von Anna Kaunzinger (Violoncello), Carlotta Koch (Mandoline) und Tobias Sonneck (Gitarre). Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler wünschte den jungen Leuten, dass sie weiterhin die Nerven behalten und Widerständen trotzen – auch wenn der Wind scharf ins Gesicht bläst.

