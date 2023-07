Alkoholisiert am Steuer: Busfahrer muss Führerschein abgeben

Von: Thomas Steinhardt

Ein Busfahrer muss seinen Führerschein einen Monat lang abgeben. Er war mit Alkohol im Blut unterwegs gewesen.

Puchheim - Am Montag (17. Juli) hat ein 23-jähriger Münchener Fahrgast um 8 Uhr in Puchheim bei einem Busfahrer Alkoholgeruch festgestellt. Der 23-Jährige rief daraufhin die Polizei an und gab den Standort des Busses durch. Der Busfahrer wurde in Puchheim-Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel.

Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden und der Busfahrer zur Wache der Polizeiinspektion Germering gebracht. Hier wurde laut Polizei ein „gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest“ durchgeführt. Der Test ergab einen Wert im Ordnungswidrigkeits-Bereich. In diesem Fall sind laut Polizei im Bußgeldkatalog mindestens 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot vorgesehen.

