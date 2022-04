Straße wird nach Alt-Bürgermeister benannt

Erich Pürkner regierte von 1970 bis 1988 im Puchheimer Rathaus. © mm

Der verstorbene Alt-Bürgermeister Erich Pürkner hat immer noch viele Freunde im Stadtrat.

Puchheim – Sämtliche Fraktionen folgten jetzt einem Antrag der CSU, bei passender Gelegenheit eine Straße oder einen Platz nach dem langjährigen Rathaus-Chef zu benennen. Der Unions-Politiker regierte von 1970 bis 1988 im Rathaus. In seiner Amtszeit entstanden fünf Schulen, neue Bücherei und Feuerwehr-Häuser, der Ikarus-Park und das Sportzentrum.

Auch die Schließung des Bahnübergangs und die Umfahrung von Puchheim-Bahnhof fallen in diese Jahre. Und natürlich die Planie.

Rückhaltlos stellte sich die SPD hinter das Anlegen: „Wenn es nicht die CSU gemacht hätte, dann hätten wir den Antrag gestellt,“ meinte deren Fraktionschef Jean-Marie Leone. Denn man müsse dankbar sein für diese 18 Jahre, „wir ernten heute viel von dem, was er gesät hat“.

Dass Pürkner die Ehrung verdient hätte, wurde auch in anderen Fraktionen nicht bezweifelt. Allerdings wollte Wolfgang Wuschig (ubp) zunächst eine Straße nach dem Müllfabrik-Gründer Julius Einhorn benannt wissen. Denn ohne dessen 30-jähriges Wirken hätte kein späterer Puchheimer Bürgermeister viel leisten können. Michaela von Hagen (FW) erinnerte daran, dass längst auch „viele Frauen“ eine eigene Straße verdient hätten.

Ob der Alt-Bürgermeister eine Straße oder einen ganzen Platz bekommt, vielleicht sogar einen Pürkner-Ring, ist noch offen. Vermutlich wird er im künftigen Baugebiet an der Alpenstraße gewürdigt, eventuell käme auch die Stadtmitte einmal in Frage. Von dem Vorschlag, die Poststraße umzubenennen, war die CSU wieder abgekommen. Auch wenn es dort schon längst keine Post mehr gibt und sie immerhin auch zum Rathaus führt: 27 Privatleuten, vier medizinischen Praxen und zwei Gewerbebetrieben eine Adressen-Änderung zuzumuten, komme dann doch nicht in Frage.

Erich Pürkner war 1970 zum Nachfolger des zurückgetretenen Heinrich Müller gewählt worden, 1988 wurde er überraschend von Herbert Kränzlein (SPD) gestürzt. Danach arbeitete der gelernte Jurist als Anwalt, zuletzt in seiner eigenen Kanzlei in Puchheim. 2014 kandidierte er noch einmal bei der Kommunalwahl und wurde trotz eines hinteren Platzes auf der CSU-Liste in den Stadtrat gewählt. Er starb im September vergangenen Jahres im Alter von 81 Jahren. Die Trauerrede bei der Beisetzung hielt sein Amtsnachfolger Norbert Seidl. (OLF PASCHEN)

