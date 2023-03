Rückkehr zum Spinnrad: So wird nachhaltig Wolle erzeugt

Von: Ulrike Osman

Treten, lenken, sich konzentrieren: Diese Dinge zählen, wenn man ein Spinnrad bedient. Biolandwirtin Monika Unglert kennt sich damit bestens aus und ist fasziniert von dem alten Handwerk. © PETER WEBER

In Zeiten von steigenden Stromkosten und Energiekrise wird das alte Handwerk wieder interessant: In Puchheim-Ort zeigt Biolandwirtin Monika Unglert, wie man nachhaltig Wolle produziert, am besten am eigenen Spinnrad.

Puchheim – Spinnen ist wie Fahrradfahren, sagt Monika Unglert. „Wenn man die Grundkenntnisse hat, ist es reine Übungssache.“ Die Grundkenntnisse will sie einer Gruppe Interessierter am kommenden Dienstag (7. März) innerhalb eines Nachmittags beibringen. Und nicht nur das.

Regionale Produktion

Die Biolandwirtin aus Puchheim-Ort möchte auch klarmachen, warum regionale Wollproduktion und Selberspinnen gut für Umwelt und Klima sind. Vor etwa zehn Jahren erlebte altes Handwerk einen Boom, hat Unglert beobachtet. „Dann ist das Interesse abgeflaut.“ Sie hat aber den Eindruck, dass sich jetzt wieder mehr Menschen dafür begeistern, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Energiekosten und der allgemeinen Inflation.

Das hat sie motiviert, gemeinsam mit der Solidargemeinschaft Brucker Land den Kurs „Wolle: Vom Rohprodukt zum fertigen Faden“ anzubieten. „Ich möchte zeigen, wie faszinierend es ist, ein günstiges Naturprodukt eigenhändig zu verarbeiten, sodass man schließlich selber Kleidung herstellen kann.“ Fürs Spinnen braucht man keinen Strom, ebenso wenig für die vorangehenden Arbeitsschritte bei der Verarbeitung von Rohwolle.

Drei Räder

Die 63-Jährige will den gesamten Prozess zeigen. Die Kursteilnehmer sollen lernen, wie man Wolle wäscht, spült, trocknet, kämmt und schließlich verspinnt. Drei Spinnräder stehen zur Verfügung, die abwechselnd benutzt werden können. Wer selbst eines besitzt, kann es gerne mitbringen. Die Wolle stammt aus der eigenen Schafhaltung des Unglerthofs und wird von der Solidargemeinschaft zur Verfügung gestellt. Monika Unglert will neben dem Handwerk auch Zusammenhänge vermitteln und Aufklärungsarbeit leisten – zum Beispiel über die Schafhalter, die ihre Tiere in den Hochalpen weiden lassen, „dort, wo keine Kuh mehr hingeht“. Die Berglandschaft würde ohne Schafe verbuschen. Die Schäfer sind allerdings darauf angewiesen, ihre Wolle dann auch verkaufen zu können und nicht von Konkurrenzprodukten aus Irland oder Neuseeland verdrängt zu werden.

Und was muss man tun, wenn man ein Spinnrad bedient? „Treten, lenken, sich konzentrieren“, sagt Monika Unglert und kommt wieder auf den Vergleich mit dem Fahrradfahren zurück. „Wenn man den Dreh einmal heraus hat, ist es ganz einfach.“ Manchen falle es leichter, andere würden mehr Geduld brauchen, bis sie es können. Hexenwerk ist das alte Handwerk aber in keinem Fall.

Unglert selbst hat vor vielen Jahren auch einen Spinnkurs besucht. „Meine Schwiegermutter hat gesagt: Das musst du können“, erinnert sich die Ortlerin. Sie ging in einem VHS-Kurs, fühlte sich jedoch unwohl. Dauernd riss der Faden, weil ihr ständig jemand zuschaute.

Daheim aber lief das Spinnrad dann immer besser. Heute kommt die 63-Jährige vor lauter Arbeit auf dem Hof privat kaum noch zum Spinnen, höchstens mal bei Vorführungen im Bauernhofmuseum Jexhof oder beim Brucker Bauernmarkt. Das bedauert sie sehr. „Spinnen ist unwahrscheinlich beruhigend, wie Meditation.“

Der Kurs

„Wolle: Vom Rohprodukt zum fertigen Faden“ findet am Dienstag, 7. März, von 14.30 bis 18 Uhr auf dem Unglerthof in Puchheim-Ort (Alte Bahnhofstr. 12) statt. Kosten: 35 Euro, Anmeldung über Rita Multerer: familie.multerer@t-online.de oder (0 81 46) 99 77 30.

