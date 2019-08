An der B2 bei Puchheim: Leitplanken sind durchgezogen

An der B2 bei Puchheim-Ort können Autofahrer jetzt nicht mehr auf den Feldweg abbiegen.

Puchheim - Wie angekündigt, sind die Leitplanken an der Stelle am Abzweig zum Pferdehof jetzt durchgezogen worden. Die Verantwortlichen reagierten damit darauf, dass es an der Stelle an der vielbefahrenen B2 immer wieder zu schwierigen Situationen im Verkehr und sogar zu Unfällen gekommen war. Der Pferdehof bleibt über Puchheim-Ort und eine Brücke über die Bundesstraße erreichbar. Ebenfalls an der B2 ist dieser Tage eine provisorische Insel entstanden, die das Links-Abbiegen von der Roggensteiner Allee auf die Bundesstraße unmöglich machen soll.

(st)