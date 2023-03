An der Endhaltestelle: Brutaler Fahrgast schlägt Busfahrer

Von: Klaus Greif

Teilen

Symbolbild © Friso Gentsch

Ein Fahrgast hat einem 70-jährigen Busfahrer in der Samstagnacht Schläge ins Gesicht und Tritte verpasst. Die Tat ereignete sich an der Endhaltestelle in Puchheim-Ort. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Puchheim - Es war gegen 22.45 Uhr am Samstag, als der Bus an der Endhaltestelle Lohfeldstraße in Puchheim-Ort hielt. Der Busfahrer forderte den auf 30 bis 35 Jahre alt geschätzten Mann zum Aussteigen auf. Daraufhin schlug dieser ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Fahrer ging zu Boden.

Das hielt den Unbekannten aber nicht davon ab, weiter auf den 70-Jährigen einzuschlagen und Tritte zu verpassen. Autofahrer, die hinter dem Bus gefahren waren, hielten an und eilten dem Fahrer zu Hilfe. Da flüchtete der Unbekannte. Er war den Zeugen zufolge etwa 1,60 Meter groß und trug einen grünen Kapuzenpulli.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Busfahrer erlitt der Polizei zufolge eine Prellung im Gesicht, eine Schürfwunde am Kopf und klagte über Schmerzen in der Schulter. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen finden, die zur Aufklärung beitragen können. Sie sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden.