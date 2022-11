Konkurrenzkampf: Anwohner sauer wegen Glasfaser-Chaos

Gehwege sind aufgerissen: Anscheinend muss erst geklärt werden, wo noch Kabel verlegt werden. © GEHRE

Vodafone, Teranet und vielleicht noch die Telekom? In Puchheim-Ort kriegt man den Konkurrenzkampf um die Glasfaser-Leitungen derzeit zu spüren.

Puchheim – Gehwege wurden aufgerissen und nur notdürftig wieder hergestellt, berichten Anwohner. Die behelfen sich nun schon selbst.

Nicht ganz wieder aufgefüllte Kabelgräben, notdürftig geflickte Asphaltschichten – ein derartiges Bild bot sich vielen Bewohnern von Puchheim-Ort in den vergangenen Wochen nach der großflächigen Verlegung von Glasfaser-Leitungen. Anwohner aus der Straße „Am Griesfeld“ wandten sich schließlich an die Zeitung und berichteten, dass manche der Nachbarn schon zur Selbsthilfe gegriffen hätten. Die schütten demzufolge selber Erde nach oder verlegten Platten, um trocken und sicher über Dreck und Stolperfallen zu kommen. Am Nervigsten aber ist aus Sicht der Betroffenen: Offenbar niemand konnte ihnen sagen, wie lange dieser Zustand noch anhalten soll.

Das Tagblatt konnte dieses Geheimnis nun lüften. Beim künftigen Netzbetreiber GVG-Glasfaser in Kiel sprach man von umfangreichen Abstimmungsprozessen mit der Stadt. Hierbei ging es um eine abschließende Lösung für das Straßenbild, durch die sich die finale Deckschicht für Gehwege, aber auch einige Straßenabschnitte verzögert habe.

Fakt ist aber auch: Die Schleswig-Holsteiner haben Konkurrenz bekommen. Auch Vodafone will ab dieser Woche eigene Kabel verlegen, wenngleich nur in einigen Straßen von Puchheim-Ort. Bevor feststand, wo genau der neue Anbieter in die Erde muss, sollte es bei einer provisorischen Auffüllung und Befestigung bleiben.

Die Stadt will aber in der Tat die aufgerissenen Gehwege, zum Beispiel dort, wo es auch andere schadhafte Stellen gibt, gründlich wieder herrichten. Die Kosten sollen mit den beiden Netzbetreibern geteilt werden.

Vodafone verlegt seine Trasse in der Alten Bahnhofstraße, Am Griesfeld, in der Vogelsangstraße und in einem Stück der Hügelstraße. Gerechnet wird mit zwei bis drei Wochen Bauzeit.

Die Wiederherstellung der anderen Abschnitte übernimmt ebenfalls ab dieser Woche das von Teranet beauftragte Tiefbau-Unternehmen. Auf jeden Fall noch in diesem Jahr werde es einen „einheitlichen, einwandfreien Zustand“ geben, versichert Teranet.

Dass irgendwann noch ein weiterer Anbieter auftritt und doch wieder alles aufgerissen werden muss, gilt als nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Zumindest die Telekom will sich auf Puchheim-Bahnhof beschränken. (op)

