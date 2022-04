Artenvielfalt für Anfänger

Lernten viel über das Leben von Vögeln und Wildbienen: die Puchheimer Realschüler. Unterstützt wurden sie von (Erwachsene in der ersten Reihe v.l.) Sonja Strobl-Viehhauser, Bettina Lechner, Franziska Eckl, Jennifer Getzreiter, Jürgen Werner und Christine Heimann. © mm

Zwei fünfte Klassen der Realschule Puchheim haben an einem Projekttag zur Biodiversität teilgenommen. Lehrerin Franziska Eckl hatte die Aktion initiiert.

Puchheim – Mit der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) bauten die Jugendlichen in zwei Gruppen Nisthilfen für Vögel und Wildbienen. Das hauseigene und in die Jahre gekommene Insektenhotel wurde außerdem „saniert“ und für Wildbienen wieder flott gemacht. Die Umwelt- und Naturpädagoginnen Anke Simon (BN-Kreisgruppe Für-stenfeldbruck) und Sonja Strobl-Viehhauser (freie Naturpädagogin) setzten den Aktionstag um.

Dabei flossen nicht nur Informationen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So erlebten die Kinder spielerisch am eigenen Leib, wie anstrengend ein Wildbienenleben sein kann, wenn Wohnraum und Futterpflanzen nicht in unmittelbarer Nähe sind. „Wildbienen leisten harte Arbeit, da gehe ich lieber weiter in die Schule“, sagte ein Fünftklässler.

Die Wildbienennisthilfe wird nach den Ferien fertiggestellt. Die gemeinsam gebauten Vogelhäuser durften die Kinder mit nach Hause nehmen, um beim Einzug von neuen Bewohnern mitfiebern zu können. Wie Vögel, Wildbienen und Blumen als Dreiklang zusammenhängen, hatte Jennifer Getzreiter, Vorsitzende der BN-Ortsgruppe und Organisatorin des Projekts, den Schülern bereits eine Woche zuvor erklärt.

