Asylunterkunft in Gewerbebau wird drastisch vergrößert

Nach langem Hadern und Zögern lenkt die Stadt Puchheim nun doch ein: Die Flüchtlingsunterkunft an der Siemensstraße wird massiv erweitert.

Puchheim – Derzeit leben in der Unterkunft (Haus4Asyl) 160 Menschen, darunter etwa 60 Kinder. Der Gewerbebau soll nun so aus- und umgestaltet werden, dass künftig Platz für 360 Geflüchtete zur Verfügung steht – also für 200 Menschen mehr als bislang.

Die Stadt Puchheim hatte entsprechende Pläne bisher teils vehement abgelehnt. Hauptgrund war die Zahl der bereits in Puchheim lebenden Flüchtlinge beziehungsweise Migranten und die Sorge, den Herausforderungen nicht gerecht werden zu können. Im Hintergrund steht auch die Erkenntnis, dass die Zahl der ehrenamtlichen Helfer nicht nur, aber auch in Puchheim zuletzt stark rückläufig war.

Stadt sieht sich in der Verantwortung

„Angesichts der weltweiten Entwicklungen ist weiterhin dringender Bedarf an Unterbringungsplätzen für Geflüchtete“, heißt es jetzt aber in einer Mitteilung der Stadt Puchheim. Die Stadt werde sich der Verantwortung zur Mithilfe nicht verweigern. Sprich: Puchheim gibt seinen Widerstand gegen die Planungen auf.

Gleichzeitig betont die Stadt, dass die Unterkunft künftig von der Regierung von Oberbayern betrieben werde und damit nicht mehr vom Landkreis. Die Regierung habe zugesagt, ansprechende Außenanlagen sowie Spielmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen. Außerdem soll soziale Beratung im Haus angeboten werden. Puchheim fordert in diesem Zusammenhang mehr Unterstützung bei der Aufgabe der Integration der wohnenden Menschen vor Ort.

„Integration kann nur gelingen, wenn Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen entsprechende Bildung erfahren, wenn Sprachlernkurse bereitstehen und letztlich auch der Zugang zum Arbeitsmarkt geöffnet wird“, so Bürgermeister Norbert Seidl. Letztlich müssen auf dem Wohnungsmarkt bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen, damit anerkannte Flüchtlinge aus der Unterkunft ausziehen können.

Zuvor hatte der Bürgermeister zusammen mit seinem Stellvertreter Manfred Sengl und dem Leiter des Sozialreferats die Unterkunft besucht. Nicht immer verlaufe der Alltag mit verschiedenen Nationalitäten reibungslos, erfuhren die Stadtvertreter dabei. Es brauche Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen sowie reichlich Kommunikationsbereitschaft seitens der Objektbetreuer und des Sicherheitsdienstes, um die Übergangszeit bis zur Wohnungsvermittlung oder auch dem Rückzug in die Heimat zu erleichtern.

Angemessene Wohnsituation

Gelegentlich gelte es auch, Auseinandersetzungen zu schlichten, sowie Polizei- und Feuerwehreinsätzen vorzubeugen, teilt die Stadt nach dem Besuch mit. In der bestehenden Unterkunft stünden drei Küchen, mehrere Waschmaschinen und Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Die Zimmer seien schlicht ausgestattet, aber zweckmäßig. Insgesamt könne von einer angemessenen Wohnsituation ausgegangen werden. Beständig müssten Instandhaltungsleistungen vorgenommen werden. Dabei könne es durchaus auch zu Verzögerungen kommen, berichtet die Stadt ganz zweifellos in Reaktion auf entsprechende Kritik vorher, die eine gewisse Verwahrlosung des Gewerbebaus moniert hatte.

Bereits zuvor hatte sich eine Annäherung abgezeichnet.

