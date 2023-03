Mann geht mit Gürtel auf Studenten los

Von: Kathrin Böhmer

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Puchheim eine Schlägerei angezettelt hat. © Daniel Karmann

Drei Männer gerieten in Puchheim in Streit. Am Ende ging einer auf einen anderen mit einem Gürtel los.

Puchheim - Eine Begegnung dreier Männer endete in Puchheim ziemlich rabiat. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 25-jähriger Student und 27-jähriger Puchheimer Samstagnacht nahe des Gewerbeparks Nord unterwegs. Dort trafen sie auf einen anderen, bislang unbekannten Mann und gerieten mit ihm in Streit.

Plötzlich attackierte der Unbekannte den Studenten mit einem Gürtel in Richtung Kopf und Bauch. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Täter floh. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden um Hinweise unter Telefon (089) 89415 70 gebeten. gar