Wilde Attacken gegen Polizei und Klinikpersonal - und bis heute keine Entschuldigung

Von: Stefanie Zipfer

Der Puchheimer beleidigte Polizisten. © Symbolbild/Rene Ruprecht/Dpa

Üble Beschimpfungen gegen Beamte der Polizei Germering und wilde Randale in einem Krankenhaus: Die Neujahrsnacht im Jahr 2021 hat jetzt juristische Folgen für einen jungen Mann aus Puchheim.

Puchheim/Dachau – Ausgangspunkt der Geschehnisse war eine Silvester-Party in einer Wohngemeinschaft in Puchheim. Ein 35-Jähriger verletzte nach einer Schlägerei seine beiden Mitbewohner schwer. Warum oder worüber gestritten wurde, bleibt unklar. Jedenfalls behaupteten die Beteiligten bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Dachau, sich nicht erinnern zu können.

Fakt ist: Beide Mitbewohner erlitten blutige Platzwunden im Gesicht. Die gegen 4 Uhr in die Wohnung gerufenen Beamten der Polizei Germering fanden den Schläger in seinem eigenen Erbrochenen liegend im Wohnzimmer vor.

Polizei und Helfer massiv beleidigt

Doch anstatt sich helfen zu lassen, wehrte sich der 35-Jährige gegen eine Versorgung durch die Polizei und den Rettungsdienst. Und: Er beleidigte die Beamten massiv. Als Richter Stefan Lorenz etwa von einem der als Zeugen aussagenden Beamten aus Germering wissen wollte, was der 35-Jährige denn genau gesagt habe, antwortete der nur: „Die Frage ist eher: Was hat er nicht gesagt? Von Hurensohn bis A...loch und dass er meine Kinder töten will, war alles dabei.“

Die Germeringer lieferten den Tobenden i´m Dachauer Krankenhaus ein. Der Puchheimer hatte zu diesem Zeitpunkt einen „mittelgradigen Rausch“, wie eine Psychiaterin sagte. Er sei zumindest zeitweise nur noch eingeschränkt steuerungsfähig gewesen. Hier nahm die Randale eine neue Qualität an: Trotz einer Fixierung am Bett gelang es dem Mann, seine Arme zu befreien und anschließend alles durchs Zimmer zu schleudern, was er greifen konnte. Nach Aussagen einer Pflegekraft, die am Neujahrsmorgen Dienst hatte im Dachauer Krankenhaus, flogen Nachtkästchen, ein Regal, Infusionsständer, ein Monitor sowie ein Bild durch den Raum. „Man konnte das Zimmer nicht betreten, ohne beworfen und beleidigt zu werden“, erinnerte sich die Schwester. Patienten aus anderen Zimmern hätten es zudem mit der Angst bekommen und gefragt: „Was ist denn da drüben los?“

Bis heute keine Entschuldigung

Tatsächlich war so viel los, dass zwei Streifen der Dachauer Polizei, die den 35-Jährigen von den Germeringer Kollegen übernahmen, sich ebenfalls zunächst nicht in das Zimmer trauten. Eine Beamtin berichtete, dass sie nur durch einen beherzten Rückzug aus dem Zimmer verhindern konnte, von einem fliegenden Monitor getroffen zu werden.

Erst als eine dritte Streife der Dachauer Polizei eintraf, konnte der Rasende unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 10.30 Uhr vormittags wurde er schließlich in die kbo-Klinik für Psychiatrie nach Fürstenfeldbruck gebracht. Die Beschimpfungen hörten allerdings auch während der Fahrt nicht auf.

Zweifel an Aussage

Vor Gericht betonte der 35-Jährige, der mittlerweile in Rostock lebt, dass er sich an absolut gar nichts erinnern könne. Doch das Gericht bezweifelte dies. Klar, der damalige Puchheimer war zur Tatzeit massiv betrunken. Gegen 4 Uhr dürfte sein Blutalkoholwert bei rund 2,3 Promille gelegen haben. Außerdem wurden Kokain und Cannabis in seinem Blut nachgewiesen.

Doch, so die Psychiaterin in ihrer Analyse – die sie übrigens erst im Lauf der Hauptverhandlung erstellte, da der Angeklagte zuvor jedes Gespräch mit ihr verweigert hatte: „Erinnerungslücken sind sehr selten. Eher hat er es verdrängt.“

„Unerhört“

Richter Lorenz nannte das Verhalten des 35-Jährigen „unerhört“ und „kaum noch erklärbar“ und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem soll der Mann 3000 Euro an die Gewerkschaft der Polizei zahlen.

Ausgestanden ist die Silvesternacht für den 35-Jährigen aber damit noch nicht. Das Helios-Amper-Klinikum möchte in einem Zivilverfahren sein zerstörtes Krankenzimmer ersetzt haben. Und zudem zeigten sowohl die einzelnen Beamten als auch der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord den Mann wegen der Beleidigungen und des tätlichen Angriffs an. Bis heute, so berichteten die Polizisten vor Gericht unisono, hätten sie keine Entschuldigung erhalten.

