Auf einen Umtrunk mit den Ehrenamtlichen

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In gemütlicher Atmosphäre tauschten sich die Ehrenamtlichen mit Bürgermeister Norbert Seidl (l.) aus. © STADT PUCHHEIM

Viele Puchheimer engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Vereinen, Institutionen und Verbänden. Zur Würdigung dieses Engagements hatte Bürgermeister Norbert Seidl am Tag des Ehrenamtes zu einem adventlichen Umtrunk eingeladen.

Puchheim – Auf dem Grünen Markt wurden aus einer adventlich geschmückten Hütte heraus Glühwein und Punsch sowie Plätzchen und Lebkuchen serviert. Der Rathauschef und die beiden Organisatorinnen der Veranstaltung, Rosi Fischer, Leiterin des Mehrgenerationenhauses ZaP, und Daniela Schulte, Ehrenamtskoordinatorin, freuten sich über den großen Zuspruch. 80 Menschen folgten der Einladung.

In lockerer und fröhlicher Atmosphäre, mit einem dampfenden Glühwein in der Hand nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch. „Ich finde es toll, dass die Stadt Puchheim mit diesem geselligen und zwanglosen Treffen unser ehrenamtliches Engagement würdigt“, lobte ein ehrenamtlicher Einkaufshelfer die Zusammenkunft, wie das Rathaus berichtet.

Das vielfältige Engagement der Bürger sei aus dem gesellschaftlichen Leben in Puchheim nicht mehr wegzudenken, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Und so bot der adventliche Umtrunk einen guten Anlass, sich bei allen Ehrenamtlichen der Stadt Puchheim zu bedanken, die ihre Kraft, Energie und Freizeit einsetzen, um in Puchheim das Zusammenleben mitzugestalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.