Ausgezeichnetes Engagement für Puchheim

Zu Tisch: Die Stadt hat zum Bürgerempfang eingeladen. Hierbei werden besonders verdiente Puchheimer geehrt und kulinarisch verwöhnt. © Weber

Die Stadt Puchheim hat wieder besonders engagierte Bürger ausgezeichnet. Die Mischung dabei war bunt: vom langjährigen Stadtrat bis hin zum Chef der Schachfreunde. Eines ist vielen gemein: Bei einem Ehrenamt bleibt es häufig nicht.

Puchheim – Zum bisher erst dritten Mal hat die Stadt ihre höchste Auszeichnung vergeben. Beim diesjährigen Bürgerempfang im PUC erhielt der langjährige Gemeinde- und Stadtrat Reinhold Koch den „Ehrenring in Gold“ und steht damit in einer Reihe mit den ehemaligen Bürgermeistern Erich Pürkner und Herbert Kränzlein. Zwar nur Bürgermedaillen in Silber, aber nicht minder herzliche Gratulationen erhielten sieben weitere Puchheimer für ihre Verdienste um die Stadt und deren Menschen.

In seiner Laudatio auf den neuen Ehrenring-Träger Koch sprach der heutige Rathaus-Chef Norbert Seidl von einem PR-Arbeiter, wobei die beiden Buchstaben für Politik und Radfahren stehen sollten. Denn fast ebenso lang wie der frühere Fraktionsvorsitzende und Zweite Bürgermeister für seine Unabhängigen Bürger im Kommunalparlament saß (36 Jahre), organisiert der leidenschaftliche Tourenradler schon Ausflüge. Zunächst für den ADFC, später für die Sportfreunde Puchheim. Kontinuität und Ausdauer, auch ein wenig Akribie des früheren Ministerialbeamten sprach Seidl dem Geehrten zu. Der habe aber eben auch immer vermitteln können, dass er für die Menschen da sei und Politik nicht als Machtinstrument verstehe.

Die Eheleute Margaretha und Peter Ladstätter würdigte Jens Tönjes, der geschäftsleitende Beamte im Rathaus. Die beiden wollten angeblich nur ihren beginnenden „Ruhestand strukturieren“, häuften aber nach und nach ein Ehrenamt aufs andere: Schulweghelfer, Mitgründer des Kinderschutzbundes in Puchheim und der Kleiderkammer, unter den ersten Asylhelfern und so fort. „Den Kindern ein Freund, den Menschen ein Vorbild“, formulierte Tönjes, der kurzfristig als Laudator einspringen musste, aber die anrührendste Rede hielt. Margaretha Ladstätter wollte sich daraufhin „auch mal bei der Stadt Puchheim bedanken“, wo man mit allen Anliegen zumindest auf ein offenes Ohr stoße.

Ebenfalls ein altes Paar sind Monika und Josef Unglert, deren Lobrednerin eine frühe Kundin und heutige Freundin war: die ehemalige Landtagsabgeordnete Kathrin Sonnholzner. Die etwas anderen Bauern führten einen Hof, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, mit Hühnern, Schafen und Schweinen. Sie bieten jungen Leuten, die es nicht immer leicht hatten, Arbeit und Ausbildung, gehörten zu den ersten Direktvermarktern und den Gründern des Brucker Bauernmarktes. Und fanden noch Zeit für ein Gemeinderatsmandat (er) und den Kirchenchor (sie).

Neue Trägerin der Bürgermedaille ist auch Kerstin Fausel, zwar mit Gröbenzeller Migrationshintergrund, aber in Puchheim-Ort nicht mehr wegzudenken als hauptamtliche Chefin der Grundschul-Mittagsbetreuung, als ehrenamtliche Organisatorin des Krippenspiels oder Leiterin der Gartenbauvereins-Jugend, der „Grashüpfer“.

Schon länger ein Ortler ist Anton Keil, 47 Jahre lang Feuerwehrmann, Vorsitzender des Männergesangvereins und gelernter Elektriker, der immer zur Stelle ist, wenn es irgendwo klemmt. Und schließlich noch geehrt: Wolfgang Romberger. Er ist seit 47 Jahren Chef der Schach-Freunde Puchheim und begeistert immer noch Kinder in der Mittagsbetreuung für das königliche Spiel. Zum Ausgleich arbeitet er im Grünen und führt seit 21 Jahren den Kleingartenverein. (op)

