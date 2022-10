Auto parkt falsch und versperrt Feuerwehr Weg zum Unfall

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Die Feuerwehr sperrte die Lagerstraße ab. © Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

Wieder ist die Feuerwehr auf der Anfahrt zu einem Unfall in Puchheim behindert worden. Ein Auto parkte verkehrswidrig, das Einsatzfahrzeug musste zurücksetzen.

Puchheim - Ein 47-jähriger Puchheimer hat in der Nacht auf Sonntag in der Lagerstraße die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos gestoßen. Er hatte über einen Promille Alkohol im Blut, wie die Polizei bei einem Test feststellte.

Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof rückte mit zwölf Einsatzkräften aus.. Doch es gab ein Problem: Weil in einer engen Straße ein Auto falsch parkte, musste ein Einsatzfahrzeug zurücksetzen und die nächste Straße nehmen. „Es ist Unvernunft der Leute und Bequemlichkeit, das Auto vor der Türe stehen zu lassen“, sagt Kommandant Michael Viehhauser. In diesem Fall war keine Gefahr in Verzug. „Es war nicht so schlimm, da bereits ein Fahrzeug vor Ort und der Patient vom Rettungsdienst versorgt war“, sagt Viehhauser. „Aber wenn es brennt, ist es ein Risiko“.

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße und sicherten die Unfallstelle ab. Der Schaden liegt bei rund 6500 Euro. Den Puchheimer erwartet nun eine Anzeige.

Und es war nicht der erste Fall, dass die Feuerwehr nicht zum Einsatzort durchkam. In Germering mussten die Retter gar zu Fuß laufen.