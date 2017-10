B2 bei Puchheim halbseitig gesperrt

Die B2 bei Puchheim wird an diesem Wochenende in den Nächten immer wieder halbseitig gesperrt.

Puchheim - Grund sind Gewährleistungsarbeiten am Tunnel. Die Sperrung soll voraussichtlich am Freitagabend, 20. Oktober, ab 20 Uhr beginnen und bis Samstag, 6 Uhr, dauern. Erneut gesperrt ist der Tunnel in der darauf folgenden Nacht im gleichen Zeitraum. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig, wie das Staatliche Bauamt Freising sagt. Die Arbeiten seien bewusst auf das Wochenende und in die Nachtstunden gelegt worden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten