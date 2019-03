Schülerin (11) von Auto erfasst und gegen Windschutzscheibe geschleudert

In diese Windschutzscheibe prallte das Mädchen.

In Puchheim

Auf dem Weg von der Schule nach Hause ist am Montag eine elfjährige Radfahrerin in Puchheim von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen, das keinen Helm trugt, wurde am Becken verletzt - die Polizei spricht davon, dass die Kleine einen „Riesenschutzengel“ hatte.