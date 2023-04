Beim politischen Frühschoppen wurde teils ordentlich ausgeteilt

Zumindest der CSU-Tisch war voll besetzt: Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch (rechter Tisch, vorne links, gegenüber Landrat Thomas Karmasin) sprach davon, dass er Puls kriege beim Blick nach Berlin. Ganz links im Bild ist Hans Friedl von den Freie Wählern zu sehen („Ich bin eher der Typ, der handelt statt redet“). © WEBER

Am letzten Tag des Puchheimer Volksfestes ist es im Bierzelt noch einmal ganz unterhaltsam geworden.

Puchheim – Mehrere Landtagskandidaten aus dem Brucker Osten kamen zu einem „politischen Frühschoppen“ zusammen, redeten aber weder miteinander noch übereinander, sondern versuchten jeweils in achtminütigen Statements, für ihre Sache zu werben. Die knapp 100 Zuhörer in den ersten Reihen – zur Essenszeit wurden es mehr – schienen dennoch auf ihre Kosten gekommen zu sein.

In der großen Mehrheit waren es jedoch Parteifreunde der Kandidaten.

Deftige Sprüche vom Grünen-Kandidat

Zu der Veranstaltung von Stadt und Süddeutscher Zeitung waren Vertreter von nur fünf der sechs Parteien im Maximilianeum gebeten worden. „Die AfD ist zwar im Landtag, aber in meinem Festzelt nicht eingeladen,“ erläuterte Bürgermeister und Moderator Norbert Seidl. Dafür durfte die Brucker ÖDP-Stadträtin Alexa Zierl zwischendrin über die wünschenswerte politische Vielfalt durch kleinere Parteien sprechen und war mit der Aufgabe betraut, eine große Kuhglocke zu schwingen, wenn die Redezeit abgelaufen war.

Überlänge hatte vor allem Start-Redner Andreas Birzele von den Grünen, der sich auch mit die deftigsten Sprüche überlegt hatte. Wenn man sehe, was Cannabis-Legalisierungsgegner Markus Söder alles an Vorsätzen und Versprechen vergesse, „könnte man meinen, der zieht sich jeden Tag komische Substanzen rein“. Und über den Regierungschef hinaus gebe es in Bayern „mehr CSUler, die sich ständig drehen als Windräder“.

Wesentlich sanfter kam der amtierende Abgeordnete Benjamin Miskowitsch (CSU) daher. Zwar teilte er den Vertretern der „lieben Ampelparteien“ mit, dass sein Blutdruck mit Blick auf Berlin gefährlich steige. Vor allem aber verwies er auf eigene Erfolge, etwa den viergleisigen Ausbau der Bahnlinie, den er schon im letzten Wahlkampf zugesagt habe. „Messen Sie mich an meinen Versprechen, nicht an denen meiner Vorgänger“, sagte er interessanterweise mehr als einmal, bevor er mit einem „Gott mit dir, du Land der Bayern“ schloss – allerdings ohne zu singen.

FDP-Kandidat lästert über Bürgermeister

Daniel Liebetruth (SPD) zählte zwar auch die Freien Wähler zu den „Verhinderern der Erneuerbaren“, schoss sich aber vor allem auf den Ministerpräsidenten als „Grüss-Gott-Onkel auf jedem Volksfest“ ein. Den sehe man im Landtag praktisch nur, wenn er vor einen Untersuchungsausschuss geladen werde. „In jedem anderen Job bekämst du die Kündigung.“

Zwei Alleinstellungsmerkmale hatte Ulrich Bode (FDP) für sich. Er nutzte seine achte Minuten nicht aus und war der Einzige, mit dem der Bürgermeister nicht per Du ist. Der Liberale lästerte – neben dem „Digitalplan“ der Staatsregierung kurz vor Ende der Legislatur – allerdings auch über einen „roten Bürgermeister“, der ausgerechnet in seiner Puchheimer Rotwandstraße eine Schlagloch-Piste dulde.

Schließlich noch Hans Friedl (FW), dem nach seinen Worten die „markigen Sprüche“ fremd sind: „Ich bin eher der Typ, der handelt statt redet“. Dennoch kündigte der Abgeordnete Gespräche mit dem Regierungspartner für die nächsten Koalitionsverhandlungen an, etwa zur Schaffung von Wohnraum, wo man „ohne Zweifel besser werden“ müsse.

Aus dem Publikum kamen nur einige wenige, schriftlich eingereichte Fragen. Darunter die an Miskowitsch, warum er zu Beginn seiner Rede nur die männlichen Zuhörer begrüßt hatte. Er sei mit einer wunderbaren Frau verheiratet, trage den Respekt vor den Frauen im Herzen und halte ohnehin andere Probleme für drängender als das Gendern, meinte der CSU-Mann. OLF PASCHEN

