Brand einer Papiertonne greift auf Carport und Ladestation über

Von: Thomas Steinhardt

In Puchheim brennen immer wieder Container. © Archiv (FFW)

Die Feuerwehr hat in Puchheim am frühen Montag wahrscheinlich einen schlimmeren Brand verhindert. Ausgangspunkt war eine Papiertonne.

Puchheim - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden eine Papiermülltonne in Puchheim-Bahnhof in Brand, berichtet die Kripo.

Ein Anwohner bemerkte um 3.45 Uhr Rauchgeruch. Als er nachsah, entdeckte er das Feuer auf einem Parkplatz im Aubinger Weg. Er verständigte sofort die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim-Bahnhof hatten die Flammen bereits auf eine anliegende Hecke, die Außenfassade eines Carports und eine Ladestation für E-Fahrzeuge übergriffen, wie die Kripo berichtet.

Den Brandbekämpfern gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und somit ein noch größeres Schadensausmaß zu verhindern. Trotzdem: Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08141-612-0.

Bereits im vergangenen Sommer war es immer wieder zu Bränden in Puchheim gekommen. Derzeit

gilt eine erhöhte Waldbrandgefahr.

