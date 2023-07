Brand in Puchheimer Doppelhaushälfte: 200.000 Euro Schaden

Von: Kathrin Böhmer

Ein Raum im Erdgeschoss ist völlig ausgebrannt. © gar

In einer Doppelhaushälfte in Puchheim hat es am Samstagabend gebrannt. Der Schaden ist enorm.

Puchheim - Beim Brand einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Puchheim-Bahnhof entstand am gestrigen Samstag hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19.30 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer in einer Doppelhaushälfte an der Münchner Straße informiert. Eine anwesende Bewohnerin hatte das Gebäude noch vor deren Eintreffen unverletzt verlassen können. Der Brand war laut Polizei in einem Raum im Erdgeschoss ausgebrochen, der durch die Flammen völlig zerstört wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen, dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 200 000 Euro. Das Gebäude ist derzeit aufgrund der massiven Verrußung nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.

