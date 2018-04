Brand in Puchheimer Hochhaus: Feuerwehr muss Bewohner evakuieren

Per Drehleiter retteten die Feuerwehrleute einige Bewohner aus den brennenden Stockwerken.

Kripo ermittelt

von Kathrin Garbe

120 Feuerwehrleute rückten am Mittwoch in die Puchheimer Kennedysiedlung aus: Ein Hochhaus stand in Flammen, die Bewohner mussten evakuiert werden, teilweise mit der Drehleiter.