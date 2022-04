Brandstiftung in Hochhaus: Nachbarn nicht mehr unter Verdacht

Von: Kathrin Böhmer

Ein Kinderwagen wurde in Brand gesteckt. © mm

In der ersten Aprilwoche hat in einem Puchheimer Hochhaus erneut ein Kinderwagen gebrannt. Das ist bereits mehrfach passiert. Die Kriminalpolizei ermittelt noch.

Puchheim – Sicher ist aber mittlerweile zumindest: „Wir gehen nicht davon aus, dass es die Nachbarn waren“, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nord auf Tagblatt-Anfrage mitteilt.

Zunächst stand der Verdacht im Raum, dass jemand gezündelt hat, um seinen Ärger über im Flur abgestellte Gegenstände auszudrücken. Eigentlich darf niemand der Bewohner den Bereich als Lager nutzen, es passiert aber dennoch. Bereits dreimal brannte ein Kinderwagen.

Bei dem Brand an der Kennedystraße 10 am Donnerstag, 7. April, wurde wieder ein Kinderwagen angezündet, der im Treppenhaus parkte. Ein Anwohner konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Der Schaden lag allerdings im fünfstelligen Bereich.

Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) versetzt ein Vorfall wie dieser nicht in den Alarmmodus. „Die Planie hat immer funktioniert“, erklärt Seidl. Aber nichtsdestotrotz ist auch klar, dass es nicht das leichteste Pflaster ist. 2500 Menschen auf einem Fleck, verschiedene Nationen, nicht unbedingt die besten Wohnverhältnisse. „Wir dürfen das Viertel nicht sich selbst überlassen.“

Ressourcen aufstocken

Es gibt durchaus Überlegungen, die Ressourcen im Quartiersbüro wieder aufzustocken, nachdem durch Corona das Personal reduziert wurde. Man müsse an die weichen Faktoren denken, wie die Gemeinschaft in dem Viertel zu fördern, Sprachkurse abzuhalten und so langfristig gute Verhältnisse zu garantieren.

Die Verschönerung der Umgebung wurde bereits in Angriff genommen, etwa mit Bürgerpark und Spielplatz. Das lief über Mittel im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“. Dabei handelt es sich um eine bundesweite Initiative von Bund, Ländern und Gemeinden. Diese unterstützt seit 1999 die städtebauliche Aufwertung. gar

