Brennender SUV blockiert B2 bei Puchheim

Ein Fahrzeugbrand hat im Feierabendverkehr am Freitag eine Vollsperrung auf der B2 bei Puchheim verursacht.

Vier Personen waren in einem BMW X5 gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße von Fürstenfeldbruck kommend in Richtung Germering unterwegs, als kurz vor der ersten Abfahrt nach Puchheim Ort der Motor des Fahrzeugs in Brand geriet. Die Insassen konnten sich selbst rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Die Feuerwehr Puchheim Ort löschte den Motorbrand, Während dieser Zeit war die B2 vorübergehend ganz gesperrt. Danach leitete die Polizei den Verkehr beider Fahrtrichtungen auf einer Spur an der Brandstelle vorbei.