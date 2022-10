Brunftzeit: Ausnahmezustand im Wild-Gehege

Von: Tobias Gehre

Landwirt Georg Huber füttert seine Hirsche nur sehr selten. Sie finden auf ihrem riesigen Areal genug zu fressen. © Gehre

Für tausende Pendler auf der B 2 gehören sie mittlerweile zum gewohnten Anblick: Auf einer zehn Hektar großen Fläche bei Puchheim-Ort leben mehrere Dutzend Hirsche. Jetzt ist Brunftzeit. Im Gehege herrscht Ausnahmezustand.

Puchheim-Ort – Franz Josef ist im Stress. Und wie. Futter interessiert den Platzhirsch gerade wenig. Vollgepumpt mit Testosteron hat das Tier mit dem gewaltigen Geweih nur Augen für seine Weibchen – und potenzielle Konkurrenten. Seinen Anspruch auf uneingeschränkte Macht zeigt Franz Josef durch seinen markerschütternden Brunftschrei. Meistens reicht das. Zeigt eines der jüngeren Männchen allerdings zu großes Interesse an den weiblichen Tieren, weist der Platzhirsch seinen Nebenbuhler unmissverständlich in die Schranken. Das Recht zur Paarung steht nur ihm zu.

Gelände ist abwechslungsreich

Möglich gemacht hat das Spektakel am Parsberg der Puchheimer Landwirt Georg Huber. Vor drei Jahren ließ er ein zehn Hektar großes Areal vor den Toren Germerings mit einem wolfsicheren Zaun einfrieden. Das Gelände ist abwechslungsreich – es gibt einen steilen Hang, Gestrüpp, einen Wasserlauf, Unterstände und viel Grünland. Dadurch gelten die 77 Tiere als frei lebend. Das haben Landwirtschafts- und Veterinäramt bestätigt.

Der Status ist von großer Bedeutung. Denn so können die Hirsche wie ihre Artgenossen in freier Wildbahn bejagt werden. Von wo geschossen werden darf, hat ein Gutachten des Landeskriminalamtes bestimmt. Das Erlegen übernimmt Georg Huber selbst. Er hat seit Langem einen Jagdschein. Vor dem ersten Schuss vor etwa vier Wochen war der Puchheimer nervös. „Töten ist nie etwas Schönes“, sagt der Landwirt. Doch die Methode sei die schonendste überhaupt. Das erlegte Tier bekomme nichts mit. „Und die anderen schrecken kurz auf und fressen dann weiter.“

Verarbeitung am Hof

Verarbeitet wird das Fleisch direkt auf dem Hof. Diese Aufgabe übernimmt Georg Hubers Sohn Xaver, der Metzger ist. Nach zwei Tagen im Kühlraum wird das Tier zerlegt, küchenfertig portioniert und eingefroren. So bietet es Huber dann den Kunden an. „Die Themen Nachhaltigkeit und Tierschutz sind den meisten sehr wichtig“, sagt der Biobauer. Ohne den Transport zum Schlachthof, ohne weite Wege und ohne Futter aus Übersee seien diese Kriterien erfüllt. Als Biobauer legt auch Huber selbst viel Wert auf nachhaltiges Wirtschaften.

Momentan müssen die Hirsche auf dem Parsberg die Flinte des Jägers übrigens nicht fürchten. So lange die Brunft läuft, wird nicht geschossen. „Da könnte das Fleisch anders schmecken“, sagt Huber. Das liege an den Hormonen, die während der Paarungszeit die Tiere fluten.

Für Platzhirsch Franz Josef wird es übrigens die letzte Brunft auf dem Parsberg sein. Nächstes Jahr muss er umziehen. Um Inzucht zu verhindern, soll sich der Chef-Hirsch nicht mit seinen eigenen Nachkommen paaren.

Mit dem einstigen bayerischen Landesvater hat der Name seines Platzhirschen übrigens nichts zu tun, sagt Huber und grinst. Obwohl auch der vierbeinige Franz Josef ein ziemlicher Dickschädel sei – gerade in der Brunft.

Das Fleisch

kann am Kreuthof in Puchheim-Ort gekauft werden. Dienstags ist von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.kreuthof-puchheim.de.

