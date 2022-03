Bürgerversammlung: Radverkehr beschäftigt die Puchheimer

Die Bürgerversammlung lockte rund 50 Puchheimer, darunter viele Feuerwehrvertreter, ins PUC. © Weber

Das PUC hatte schon mal deutlich mehr Publikum gesehen als die gut 50 Besucher, die zur ersten Präsenz-Bürgerversammlung seit zweieinhalb Jahren gekommen waren.

Puchheim – Und auch das digitale Interesse war mit rund 20 Puchheimern, die das Geschehen vom heimischen Computer aus verfolgten, eher überschaubar. Wer nicht dabei war, verpasste unter anderem ein Thema, das sowohl im Rechenschaftsbericht von Rathaus-Chef Norbert Seidl als auch bei den Bürger-Fragen wiederholt auftauchte: der Radverkehr.

Der Schutzstreifen

So gab es Klagen über den (verlängerten) Radschutzstreifen an der Allinger Straße, der eigentlich weniger Sicherheit biete, weil der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von Autofahrern kaum mehr eingehalten werde. Optimal sei das Ganze nicht, räumte Seidl ein, aber „mehr geht auf der Straße einfach nicht“. Kritik gab es auch an den wenigen, abgelegenen Fahrradstraßen, die meist einen Umweg bedeuteten und keinem Autofahrer weh tun würden. Sie sollten eben auch dazu dienen, den Fahrradverkehr zu bündeln, meinte der Bürgermeister: „Aber den Autofahrer wird und soll es auch weiter geben in Puchheim.“

Der Meinung waren offenbar nicht alle Zuhörer. Als eine Bürgerin die wegfallenden Kfz-Stellplätze am Alois-Harbeck-Platz und am Bahnhof ansprach, wurde „Radl fahren!“ und „öffentliche Verkehrsmittel!“ aus dem Publikum gerufen. Es werde enger werden am Bahnhof, stimmte Seidl zu, die Dame werde sich überlegen müssen, ob sie von der Narzissenstraße aus mit dem Auto vorfahre. „Man wird es nicht schaffen, dass Puchheim quer durch alle Altersgruppen mit dem Radl fährt,“ meinte sie darauf hin.

Der Radldieb

Einen Radlfreund anderer Art hat übrigens nach mehrwöchigen Ermittlungen die Germeringer Polizei identifizieren können, wie deren Chef Jürgen Dreiocker verriet: Einen jungen Mann, der Räder nur für ein kleines Stück Weg klaute, bis er ein anderes fand.

Seidl sprach auch die Situation am Grünen Markt an. Hier steht möglicherweise ein Nachfolge-Bio-Bauer für die Familie Sturm fest. Zur Greensill-Pleite mit einer vermutlich verlorenen Anlage von zwei Millionen Euro, meinte der Bürgermeister: Man habe nichts zu verstecken, in einigen Monaten werde man die Prüfungsergebnisse „transparent machen“. Eingeleitet worden war die Bürgerversammlung mit einer Gedenkminute für die Menschen in der Ukraine.

