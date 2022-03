Bus mit Ukraine-Flüchtlingen trifft in Olching ein - Asylhelfer kümmern sich um Kontakt zu Angehörigen

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Ein Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine traf am Montag in Olching ein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/ dpa

50 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Montag in Olching angekommen, um die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Die Asylhelfer von 2015 stehen offenbar teils schon in den Startlöchern. Eine der ersten Maßnahmen: Internet in der Unterkunft, damit die Familien Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen können.

Olching – Am vergangenen Montag musste es schnell gehen. Karl-Heinz Theis bekam einen Anruf vom Landratsamt. 50 ukrainische Flüchtlinge, Frauen mit Kindern, sollten in die Unterkunft in Geiselbullach gebracht werden. Theis hatte sich bereits in der Flüchtlingskrise 2015 engagiert, das Gebäude ist nicht weit von seinem Wohnort entfernt. Im letzten halben Jahr sei es aber leer gestanden und wurde zur Quarantäne-Unterkunft, wenn es in Asylbewerberheimen Coronafälle gab. Das Landratsamt nutzt nun dieses Quartier für die neue Flüchtlingswelle durch Putins Angriff auf die Ukraine.

Internet hat zunächst Priorität

„Ein ganzer Bus voller ukrainischer Flüchtlinge ist bei uns eingetroffen“, berichtet Theis. Erst einmal wurden sie aufgenommen, ihre Daten erfasst. Dann ging es in die Zimmer. „Möglichst eine Familie pro Schlafraum“, erklärt Theis. Immerhin haben die Menschen Schreckliches erlebt, sie sollen erst einmal zur Ruhe kommen. „Man sollte sie nun nicht ständig mit Angeboten überfrachten“, weiß der erfahrene Asylhelfer. Eines habe aber Priorität: Internet.

„Ich habe mich sofort um einen WLAN-Anschluss gekümmert. Das ist sehr wichtig, damit die Menschen Kontakt mit ihren Familien zuhause aufnehmen können“, erklärt der 67-Jährige. Die Telekom ist beauftragt, am Freitag sollte es funktionieren. Spenden sollen das finanzieren. Das war eine der akuten Maßnahmen, weitere sind in Planung. Theis ist auch zuversichtlich, dass sich viele Weggefährten von damals wieder bereit erklären, zu helfen.

Die Ehrenamtlichen stemmen Aufgaben wie Unterstützung bei Behördengängen und Arztbesuchen. Für die Infrastruktur ist das Landratsamt zuständig. Im Olchinger Rathaus wird ebenfalls an schneller Hilfe gebastelt. Wie kann man die Ehrenamtlichen unterstützen? Was wird nun schnell benötigt, vor allem für die Kinder?

Olchings Bürgermeister Andreas Magg (SPD) betont, dass diesmal alles noch viel emotionaler sei als 2015. Die Betroffenheit sei größer, durch die Nähe des Krieges in Europa. „Ich bin froh, dass wir den Menschen in Olching Zuflucht geben können.“

Auch in Puchheim-Ort sollen Flüchtlinge in einer Sammelunterkunft unterkommen, die derzeit als Quarantäne-Station genutzt wurde. Noch ist aber niemand dort, es sei auch noch nicht genau klar, wie viele Menschen es werden, wohl maximal 25, wie Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) am Dienstag berichtet. Seidl weiß, dass bereits einzelne Ukrainer bei Bekannten in Puchheim untergekommen sind. So wie es auch in umliegenden Orten der Fall ist. Ungewiss sei, wie lange sie dann dort bleiben.

Lesen Sie auch In 15 Minuten alles gepackt: Dramatische Flucht aus der Ukraine nach Bruck Tagelange Flucht mit ihren Kindern, der Vater muss in der Heimat bleiben, um zu kämpfen: Das Schicksal von Inna Yakovenko kann derzeit exemplarisch stehen für das so vieler Ukrainerinnen, die alles zurücklassen mussten. Immerhin gab es für die 35-Jährige bei ihrer Ankunft in Fürstenfeldbruck ein kleines Happy End. In 15 Minuten alles gepackt: Dramatische Flucht aus der Ukraine nach Bruck Corona im Landkreis FFB: Inzidenz bei 1.421 - 20 Corona-Patienten Landkreis Fürstenfeldbruck – Hier gibt es aktuelle Zahlen aus dem Gesundheitsamt Fürstenfeldbruck: Neuinfektionen, Inzidenz oder auch die Zahl der Corona-Patienten im Klinikum. Der Ticker wird jeden Werktag aktualisiert. Corona im Landkreis FFB: Inzidenz bei 1.421 - 20 Corona-Patienten

Kinder schnell in die Schule schicken

Im Puchheimer Rathaus setzt man eher auf gebündelte Hilfsaktionen. „Wir stehen in enger Abstimmung mit Eichenau, die ja direkten Kontakt zur Partnerstadt Wischgorod haben“, berichtet Seidl. Aber er blickt voller Respekt auf alles, was gerade an Hilfsbereitschaft im Landkreis passiere. „Das gibt Mut in diesen Zeiten zwischen Bangen und Hilflosigkeit.“

Mit den Asylhelfern vor Ort hat Seidl bislang noch nicht gesprochen. Es muss sich zeigen, inwieweit diese wieder aktiv werden. Immerhin ist die letzte Flüchtlingskrise sieben Jahre her und die Pandemie habe die Tätigkeit in den vergangenen Jahren quasi zum Erliegen gebracht.

Die Stadt will freiwillig über das Sozialamt Unterstützung anbieten. Sprachkurse durch die VHS könnten dazu gehören. Außerdem sollen die Kinder möglichst schnell die Schule besuchen können. „Ablenkung, Normalität, das ist wichtig“, sagt Seidl.

Wie sensibel das Thema ist, hat Seidl kürzlich erlebt. Künstler haben am Alois-Harbeck-Platz ein Graffiti gemalt, das zwei Soldaten zeigt, die sich küssen. Einer mit ukrainischer, einer mit russischer Flagge. Eine in Puchheim lebende Ukrainerin war gar nicht begeistert. „Ich halte das für zynisch, sogar für beleidigend. Die Russen sind nicht meine Brüder.“