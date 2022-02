Drive-Through-Station: Corona-Testzentrum von und für Sportler

Von: Kathrin Böhmer

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Puchheim hat inzwischen auch ein Testzentrum auf dem Volksfestplatz.

Puchheim – Hier wird das Stäbchen sowohl beim Durchfahren gezückt, als auch zu Fuß vor Ort. Der FC Puchheim war maßgeblich daran beteiligt, wie Geschäftsstellenleiter Franz-Peter Jahn mitteilt. „Wir hatten schon in der ersten Phase, in der Tests zur Ausübung von Vereinssport verlangt wurden, die Idee in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums ein Testzentrum errichten zu lassen“, so Jahn.

Das war nach dem Lockdown 2021, Mitte beziehungsweise Ende Mai. Doch dann sei es aufgrund sinkender Inzidenz nicht mehr erforderlich gewesen. Nachdem dann 2G-Plus eingeführt wurde, gab es einen neuen Versuch. Der FC Puchheim habe die Verantwortlichen des Schnelltestzentrums in Fürstenfeldbruck wegen einer Kooperation kontaktiert. Die Stadt wurde ins Boot geholt und bot den Volksfestplatz an, der neben den Sportanlagen liegt.

Genehmigung liegt vor

Mit der Genehmigung durch das Gesundheitsamt im Kampf gegen die Corona-Pandemie habe es wegen Urlaub und Jahreswechsel etwas länger gedauert, doch dann war es soweit. „Um unsere Sportler gerade auch in der kalten Jahreszeit nicht im Freien stehen zu lassen, haben wir von Anfang an eine Drive-Through-Station und eine Fußgänger-Station präferiert“, erklärt Jahn. Das Besondere seien auch die Öffnungszeiten von 7.30 bis 18.30 Uhr, die damit die Trainingszeiten abdecken und berufstätigen Teilnehmern nach der Arbeit noch offen stehen. gar

