Coronavirus: Arzt kehrt aus Risikogebiet zurück und ist infiziert

Das Coronavirus hat gravierende Konsequenzen für die Menschen im Landkreis. Jetzt hat sich ein Arzt mit dem Virus infiziert.

Die Realschule Unterpfaffenhofen hat schließt erstmal komplett.

Ein Schüler ist an Covid-19 erkrankt.

Offenbar brachte er das Virus vom Skiurlaub in Südtirol mit.

Auch ein Arzt ist infiziert

Update 11. März: Arzt mit Virus infiziert

Ein Arzt aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist positiv auf das Virus getestet worden. Das berichtet eine Sprecherin des Landratsamts am Dienstagnachmittag. Der Mann Mitte 50 hatte in einem Risikogebiet Urlaub gemacht und ließ sich daher untersuchen. Der Arzt bleibt nun einfach zu Hause. Er zeigt keine Symptome (“bumperlgsund“) und könne ja selbst ja am besten beurteilen, wenn er weiterer Hilfe bedürfe, hieß es. Eine Person, die mit dem Arzt Kontakt hatte, steht unter häuslicher Quarantäne. Damit müssen derzeit um die 40 Personen aus dem Landkreis vorsichtshalber zu Hause bleiben, was vor allem mit dem Fall an der Realschule Unterpfaffenhofen zu tun habe. Wie es in der Realschule weitergeht, soll am Mittwoch entschieden werden. Nach den drei Personen, die aus dem Webasto-Umfeld kommend infiziert waren und wieder gesund sind, ist der Arzt nun der vierte Corona-Fall im Landkreis, zeitgleich aber derzeit der einzige aktuelle.

Update 10. März: Tagungen und Kongresse abgesagt

Tagungen im Veranstaltungsforum Fürstenfeld werden reihenweise storniert. Das berichtet Gastronom Richard Kohlfürst, der Hotel und Restaurant am Klostergelände betreibt. Viele Tagungen und Kongresse seien storniert worden. Kohlfürst spricht von einem Rückgang von bis zu 60 Prozent. Das treffe sowohl das Catering als auch das Hotel. „Wir schauen jetzt von Woche zu Woche, wie es weitergeht.“ Betroffen ist natürlich auch das Veranstaltungsforum selbst. Bisher hätten acht Kunden Tagungen abgesagt, berichtet Leiter Norbert Leinweber. Die Saalmiete wird aber trotzdem fällig, da die Kunden ja aus freien Stücken absagen. Allerdings kommt auch kein Geld rein, mit dem die teure Technik normalerweise abbezahlt werde. Vermehrte Absagen habe es zuletzt 2010 gegeben. Damals hatte eine Aschewolke aus einem isländischen Vulkan den Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Das sei aber nicht annähernd so massiv wie jetzt gewesen.

Massiv sind auch die Konsequenzen für die Germeringer Realschule. Die ist bis Mittwoch komplett geschlossen, nachdem bei einem Schüler das Coronavirus nachgewiesen worden war. Dadurch sollen laut Schulleiter Christoph Breuer Infektionsketten unterbrochen werden. Die Zeit werde aber auch dazu genutzt, die Räume zu desinfizieren, in denen der betroffene Schüler war. Die 8. und 9. Klassen dürfen laut Breuer noch bis zum 19. März nicht in die Schule – insgesamt geht es um 330 junge Menschen. Sie würden aber online mit Schulstoff versorgt. „Es sind keine Ferien“, betont der Schulleiter.

Im benachbarten Carl-Spitzweg-Gymnasium, das auf demselben Campus liegt, geht der Unterricht hingegen normal weiter. Der betroffene Realschüler habe keine Kontakte ins Gymnasium gehabt, sagt Schulleiterin Rita Bovenz. Vorbeugend würden aber alle Türklinken täglich desinfiziert. Wegen des Virus’ hat das Gymnasium zudem eine geplante Fahrt nach Rom sowie einen Austausch mit einer Schule in der Lombardei abgesagt. Dieses Szenario droht der Kommunalwahl am Sonntag zwar nicht. Doch die Bürger nutzen vermehrt die Möglichkeit zur Briefwahl. Wahlhelfer hätten noch nicht abgesagt, meint Puchheims Rathaus-Chef Seidl.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass jeder Wähler seinen eigenen Stift mitbringen könne, um die Wahlzettel auszufüllen. Außerdem sollen die Wahlkabinen immer wieder desinfiziert werden – soweit möglich. Denn Desinfektionsmittel ist derzeit so begehrt, dass es vielerorts ausverkauft ist. Deshalb wird auch nichts aus dem Plan, Desinfektions-Spender in jedem Wahllokal aufzustellen

Update 9. März: Volksfest ist abgesagt

Nach einer Krisensitzung am Montagvormittag hat sich die Stadt Puchheim entschlossen, das bevorstehende Volksfest nun doch abzusagen. Zuletzt hatte man noch gehofft, mit gezielten Maßnahmen eine mögliche Verbreitung des Virus auf dem Fest zu verhindern. Grund für die Absage nun aber sei die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers, Veranstaltungen mit über 1000 Menschen abzusagen. Dem sei man gefolgt, sagte Bürgermeister Norbert J. Seidl. „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß.“ Vor allem die Schausteller treffe die Entscheidung schwer. Seidl geht davon aus, dass weitere Volksfeste abgesagt werden könnten. Die Erklärung der Stadt vom Montagnachmittag im Wortlauf: „In Absprache mit dem Gesundheitsamt Fürstenfeldbruck sowie aufgrund der aktuellen Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums und des bayerischen Coronavirus-Krisenstabs hat Erster Bürgermeister Norbert Seidl in Abstimmung mit Volksfestreferent Thomas Hofschuster heute entschieden, dass das Puchheimer Volksfest 2020 wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus nicht wie geplant vom 27. März bis zum 5. April stattfinden wird.“

Schüler positiv getestet

– Weil ein Schüler der 8. Klasse an Covid-19 erkrankt ist, bleibt die Realschule Unterpfaffenhofen in Germering bis einschließlich Mittwoch komplett geschlossen. Das erklärte die Sprecherin des Landratsamtes, Ines Roellecke, am Sonntag.

Coronavirus im Landkreis Fürstenfeldbruck: Realschule macht bis Mittwoch dicht

Der Schüler war in Südtirol im Urlaub und hat sich offenbar dort angesteckt. Nach seinem Aufenthalt in der norditalienischen Provinz ging der Jugendliche vergangene Woche noch zwei Tage in die Germeringer Realschule. Deshalb bleibt das Bildungsinstitut jetzt bis Mittwoch geschlossen.

Coronavirus im Landkreis Fürstenfeldbruck: Zwei Jahrgangsstufen müssen länger zuhause bleiben

Die Schüler der 8. und 9. Klassen, die den meisten Kontakt zu dem betroffenen Burschen hatten, müssen zwei Wochen der Schule fern bleiben. Ines Roellecke weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht alle in häusliche Quarantäne müssten – also verpflichtend zu Hause bleiben.

Coronavirus in Germering: Gesundheitsbehörde informiert betroffene Schüler über Quarantäne

Diejenigen, für die diese Maßnahme erforderlich ist, würden direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert. Allen anderen wird zu „sozialer Distanzierung“ geraten. Das bedeutet unter anderem, wenn möglich zu Hause bleiben, auf Handschlag verzichten und die Nähe zu Menschenansammlungen meiden.

Wie Ines Roellecke mitteilt, seien die Gesundheitsbehörden seit Samstagabend dabei, sämtliche Kontaktpersonen des betroffenen Schülers zu ermitteln. Der junge Mann stammt laut Roellecke nicht aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Die Schule informiert auf ihrer Internetseite unter www.realschule-unterpfaffenhofen.de über den aktuellen Stand. Die Eltern sollen aber auch direkt informiert werden.

Das benachbarte Carl-Spitzweg-Gymnasium und die Fachoberschule, die auf demselben Campus liegen wie die Realschule, sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Für die Schüler dort geht der Unterricht normal weiter.

Landrat Thomas Karmasin hat sich erneut mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Er wies daraufhin, dass sich die Schüler des Gymnasiums und der FOS nicht fürchten müssten. Der betroffene Schüler habe keine Gemeinschaftsräume wie die Mensa, die Sporthalle oder Fachräume besucht:

Weitere Coronavirus-Fälle im Landkreis Fürstenfeldbruck:

Das Coronavirus hält auch das Max-Born-Gymnasium (MBG) in Germering in Atem. Nun wurden dieSkilager-Fahrten einer siebten und einer achten Klasse abgesagt. Die ersten fünf bekannten Fälle von Mitte Februar durften die Quarantäne wieder verlassen.