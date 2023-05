CSU-Senkrechtstarter mischt die Politik in Puchheim auf

Es gibt Nachwuchspolitiker, die starten gemächlich. Und es gibt Dominik Schneider aus Puchheim.

Puchheim – Das CSU-Ratsmitglied, 23 Jahre alt, versteckt sich nicht und scheut sich nicht davor, harte Worte zu wählen und wunde Punkte anzusprechen. Damit macht er sich jedoch selbst in der eigenen Fraktion nicht immer nur Freunde.

Als Neuling im Stadtrat wurde Dominik Schneider gleich Vize-Vorsitzender der größten Fraktion. Obwohl er der Jüngste im Gremium ist, meldet er sich regelmäßig und auch mit Kritik zu Wort. Vor Kurzem ließ er sich zum CSU-Ortschef und JU-Kreischef wählen und kündigte eine Schärfung des politischen Profils seiner Partei in Puchheim an.

Und der Jura-Student warf zuletzt dem seit elf Jahren regierenden Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) eine Amtsführung vor, die nicht länger hinnehmbar sei. Sucht da jemand auf Teufel komm raus politisches Profil oder spricht er einfach aus, was andere nur denken? Auf jeden Fall macht Schneider von sich reden.

Manch einer findet ihn anstrengend

Persönlich gilt er den meisten als umgänglicher junger Mann mit guten Manieren. Aber an dem Lautsprecher der CSU-Fraktion, in der die eigentliche Vorsitzende Karin Kamleitner ihrem Vize weitgehend das Feld überlässt, scheiden sich die Geister. Sogar Parteifreunde finden die Wortwahl manchmal maßlos, ein CSU-Mann entschuldigte sich schon beim Bürgermeister für seinen jungen Kollegen.

Dass der dabei in der Sache nicht immer ganz unrecht hat, wird auch bei der politischen Konkurrenz eingeräumt. Dennoch: Von einem „in seinem jugendlichen Leichtsinn ziemlich unverschämten Typen“ spricht zum Beispiel eine Grüne. Und ein Sozialdemokrat findet ihn „schon anstrengend“. Ein Stadtrat sei immerhin ein kollegiales Gremium, kein Parlament. Und man könne sich auch profilieren, „ohne den Spaltpilz reinzutragen“.

Schneider sieht das selbstredend anders. Der Stadtrat, dem schon Harmoniesucht vorgeworfen wurde, vertrage und brauche „mehr Streitkultur“. Und man gehe ja auch in die Politik, weil man Gefallen an der Kontroverse finde, davon ist er überzeugt. Aber natürlich gebe es unterschiedliche Stile und Temperamente, wobei er sich als jemand sieht, der sich immer um Sachlichkeit bemühe. Polemisch würden die anderen, insbesondere wenn ihnen die Argumente ausgingen.

Blick auf die städtischen Finanzen

Der neue Vorsitzende will auch in seinem Ortsverband den Fokus mehr auf die Kommunalpolitik lenken – schließlich sind in drei Jahren wieder Wahlen. Im Gespräch mit dem Tagblatt nennt er exemplarisch zwei Themen, bei denen es seiner Meinung nach im Argen liegt. Da ist die Finanzsituation der Stadt, die noch von dem Erwirtschafteten der beiden Vorgänger-Bürgermeister lebe, aber keine „Perspektiven auf der Einnahmenseite“ habe.

Kritik am Umgang mit örtlicher Wirtschaft

Gerade ein Rathauschef müsse da Impulse setzen und Initiativen entfalten, aber der Amtsinhaber zeige wenig Interesse an zusätzlichen Gewerbeflächen, Neuansiedlungen, überhaupt dem „Dialog mit der Wirtschaft“. Schneider wirft Seidl Fehler in der Amtsführung vor, Beispiel Greensill-Anlage, zudem ein „seltsames Amtsverständnis“: Statt sich um Kernaufgaben zu kümmern, setze Seidl auf „Wohlfühlthemen“. Schneider betont, dass er keine persönlichen Vorbehalte gegen Seidl habe.

Im Trüben fischen bei Asylthemen

Bei einem dritten Thema, der Flüchtlingsaufnahme, wird Schneider von manchem vorgeworfen, im Trüben zu fischen. Er geißelt im Stadtrat die „fehlgeleitete Migrationspolitik in diesem Land“ und war letzthin beim CSU-Stand auf dem Wochenmarkt neben einem Plakat mit der Zeile „Noch mehr Asylmigration nach Puchheim“ zu sehen. Das Problem schön zu reden, helfe nicht, findet er, das Thema sei „präsent in der Bevölkerung“.

Neue Rathausspitze ab 2026 angestrebt

Nach dann 38 Jahren SPD-Herrschaft im Rathaus strebt der Senkrechtstarter für 2026 den „Politikwechsel“ an. Ob er selber für das höchste Amt antritt, lässt er offen. Beim politischen Gegner mutmaßt man, dass er den Parteivorsitz auch für seine eigenen Ziele braucht, weil er in einer eher kompromissbereiten Fraktion alles andere als unumstritten sei. Ohne Fraktion gehe es nicht, sagt Dominik Schneider. Aber inhaltlicher Motor der politischen Arbeit sei eben der Ortsverband. (Olf Paschen)

