Darum hat das Rathaus auch ohne Fasching am Dienstag zu

Von: Kathrin Böhmer

Das Puchheimer Rathaus. © Weber

Wie die Rathäuser fleißig mitteilen, ist am Faschingsdienstag den ganzen Tag geschlossen. Wer sich nun fragt, warum eigentlich – immerhin gibt es doch gar keine großen Faschingsveranstaltungen – für den hat Jens Tönjes, Geschäftsführer der Stadt Puchheim die Antwort.

Puchheim – Seit ewigen Zeiten werde den Mitarbeitern am Nachmittag frei gewährt. Das sei arbeitsrechtlich inzwischen eine sogenannte betriebliche Übung, eine Art Gewohnheit. „Die kann man nicht einfach so wieder einstellen, auch wenn nun gerade keine Züge und Feiern stattfinden“, erklärt Tönjes. Das sei aber auch bei anderen Staatsbehörden und Kommunen so.

Der Vormittag sei hingegen lange normale Arbeitszeit gewesen. Irgendwann sei dann auch vormittags frei gewesen, allerdings ohne Anspruch auf das Folgejahr. So wird jedes Jahr neu entschieden, ob der Tag komplett frei ist. Aber: „In der Finanzkrise 2008 zum Beispiel haben wir ziemlich sicher nicht geschlossen, weil wir das unangemessen gefunden haben.“

Heuer bekommen die Puchheimer Rathausmitarbeiter komplett frei, weil Corona deutliche Spuren bei der Belegschaft hinterlassen habe. „Und weil nahezu alles bei uns ausgefallen ist, was mit sozialem Zusammenhalt in der Belegschaft zu tun hat, wie etwa der Betriebsausflug, die Weihnachtsfeier etc.“, so Tönjes. Das könne man durch den Dienstag nicht reparieren, aber es sei ein kleines Zeichen der Anerkennung. Plus: „Es kostet den Steuerzahler nicht mehr.“ gar

