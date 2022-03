Bürgerversammlung: Das beschäftigt die Ortler

Applaus gab’s auch: Bürgerversammlung für Puchheim-Ort in der Sporthalle. © Weber

Parkende Autos verstopfen die Dorfstraße, Leinenzwang für Hunde und der verschlammte Gröbenbach: Alles Themen, die die Bürger von Puchheim-Ort bewegen. Bei der Bürgerversammlung konnten sie ihren Unmut kundtun.

Puchheim – Weniger als 50 Besucher folgten in der Sporthalle dem Bericht von Rathaus-Chef Norbert Seidl, der im Anschluss auch noch zu den angesprochenen Themen Stellung nehmen musste. Mit am wichtigsten für die Ortler: Die Verkehrsverhältnisse in der Dorfstraße und die Zukunft des Pfarrheims als Veranstaltungsort.

„Mich stört die Parkerei in der Dorfstraße,“ sagte Johann Aichner in seiner Wortmeldung. Als Radler müsse man „den Ellenbogen einziehen“, wenn ein Bus entgegenkomme, von Fahrradfreundlichkeit oder Sicherheit könne keine Rede sein. Seidl entgegnete, er hätte keine Probleme mit einem zumindest einseitigen Parkverbot, aber es seien schließlich die Bewohner selber, die ihre Fahrzeuge in der Dorfstraße abstellten.

Und auch Aichners Idee, für „Zweit- und Dritt-Autos“ keine Parkplätze mehr zur Verfügung zu stellen, klinge theoretisch gut: „Da bin ich bei dir“, sagte der Rathaus-Chef, „nur steinigen mich dann die Besitzer von Zweit- und Dritt-Autos.“

Gerüchten entgegen getreten

Aichner war es auch, der in seiner Funktion als Kirchenpfleger „Gerüchten“ entgegen trat, denen zufolge im Pfarrheim keine nicht-kirchlichen Veranstaltungen mehr stattfinden sollten. Es werde im Gegenteil in das Gebäude investiert und man sei an einer stärkeren Belegung interessiert.

Die – oft auswärtigen – Zamperl-Halter sprach Martin Wörl an: „Die Leut’ parken im Acker und die Hund’ rumpeln umanand in den Getreidefeldern.“ Ob die Stadt schon mal an einen Leinenzwang gedacht habe. Hat man, versicherte Ordnungsamts-Chef Andre Ameri, nur sei die Zahl der „Beißvorfälle“ – keine vier im vergangenen Jahr – eben noch nicht besorgniserregend. Der „Ruf aus der Landwirtschaft“ nach strengeren Regelungen sei im Rathaus noch nicht so angekommen.

Angesprochen wurde auch der verschlammte Gröbenbach, der in solchem traurigen Zustand „kein Aushängeschild“ mehr sei, wie ein Bürger meinte. Seidl erwiderte, er wisse nicht, ob es die wichtigste Funktion des Bachs sei, Aushängeschild zu sein, will aber noch einmal den Gewässerpflegeplan zu Rate ziehen. Die außerdem schon diskutierte Fischtreppe ist erst einmal auf Eis gelegt, bis klar ist, welche Aufgaben und welche Gestalt der Gröbenbach im Rahmen der künftigen Starkregen- und Hochwasser-Vorsorge hat.

Hundewiese statt Geothermie

In seinem Bericht hatte der Bürgermeister unter anderem eine neue Hundewiese vorgestellt, die auf dem ursprünglich für die Geothermie vorgesehenen Erdbeerfeld als Platz zum Spielen und Toben eingerichtet werden soll. Dieses Projekt gehörte aber nicht zu den Ideen, die von den Ortlern für die Verwendung des „Bürgerbudgets“ von 15 000 Euro vorgeschlagen worden sind. Auf der kreativen Liste finden sich unter anderem „Barfußpark“, Chill-Ecke für die Jugend, Dorf-Backhaus, Kneipp-Armbecken oder ein Klangweg. Demnächst soll der Sieger aus 19 Vorschlägen gewählt werden. (op)

